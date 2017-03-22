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    Пять туристов из Южной Кореи пострадали при атаке в Лондоне – СМИ

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (21)

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    Представитель туристического агентства также сообщил, что один из раненых корейцев находится в тяжелом состоянии. По последним данным, жертвами террористической атаки стали четыре человека.
    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Пять туристов из Южной Кореи получили ранения в результате нападения в столице Великобритании в среду, пишет газета газета Daily Mail.

    Последствия теракта на мосту в Лондоне: вид с воздуха. Видео
    RT/Youtube
    Последствия теракта на мосту в Лондоне: вид с воздуха

    Ранее сообщалось, что среди пострадавших также были учащиеся французского лицея, которые находились в Лондоне на экскурсии.

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    Представитель туристического агентства также сообщил, что один из раненых корейцев находится в тяжелом состоянии.

    Инцидент произошел днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. По данным полиции, четыре человека погибли, в том числе полицейский и нападавший, по меньшей мере 20 человек получили ранения, в том числе сотрудники полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

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