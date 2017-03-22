Пять туристов из Южной Кореи пострадали при атаке в Лондоне – СМИ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Пять туристов из Южной Кореи получили ранения в результате нападения в столице Великобритании в среду, пишет газета газета Daily Mail.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших также были учащиеся французского лицея, которые находились в Лондоне на экскурсии.

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Представитель туристического агентства также сообщил, что один из раненых корейцев находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. По данным полиции, четыре человека погибли, в том числе полицейский и нападавший, по меньшей мере 20 человек получили ранения, в том числе сотрудники полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.