Трое полицейских ранены во время теракта в Лондоне - СМИ

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Трое полицейских ранены во время теракта в Лондоне, сообщают британские СМИ со ссылкой на свои источники.

Ранее Скотланд-Ярд сообщил, что несколько человек пострадали, "включая полицейских". Точное количество пострадавших представитель полиции не назвал.

Позже стало известно, что в результате теракта скончались два человека.

Напомним, на Вестминстерском мосту в Лондоне произошла стрельба, парламент Великобритании, который расположен неподалеку, приостановил работу в связи с ЧП. Соответствующее объявление сделал спикер палаты общин парламента. Здание оцеплено полицией. Парламентарии остаются внутри здания.

Также неизвестный в районе парламента ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями. По предварительным данным, в результате стрельбы и наезда автомобиля на людей пострадали 12 человек.

Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

Вестминстерский мост – одно из главных туристических мест в Лондоне.

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