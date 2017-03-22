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    Трое полицейских ранены во время теракта в Лондоне - СМИ

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    Британские СМИ сообщают, что в результате террористического акта пострадали трое полицейских, также скончались двое ранее пострадавших гражданских.
    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Stefan Wermuth

    КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Трое полицейских ранены во время теракта в Лондоне, сообщают британские СМИ со ссылкой на свои источники.

    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Toby Melville
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    Ранее Скотланд-Ярд сообщил, что несколько человек пострадали, "включая полицейских". Точное количество пострадавших представитель полиции не назвал.

    Позже стало известно, что в результате теракта скончались два человека.

    Напомним, на Вестминстерском мосту в Лондоне произошла стрельба, парламент Великобритании, который расположен неподалеку, приостановил работу в связи с ЧП. Соответствующее объявление сделал спикер палаты общин парламента. Здание оцеплено полицией. Парламентарии остаются внутри здания.

    Также неизвестный в районе парламента ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями. По предварительным данным, в результате стрельбы и наезда автомобиля на людей пострадали 12 человек.

    Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

    Вестминстерский мост – одно из главных туристических мест в Лондоне.

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