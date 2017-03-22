Фотоитоги 22 марта: теракт в центре Лондона (18+), блокирование "Сбербанка"

На Вестминстерском мосту в Лондоне произошла стрельба, парламент Великобритании, который расположен неподалеку, приостановил работу в связи с ЧП. Соответствующее объявление сделал спикер палаты общин парламента. Здание оцеплено полицией. Парламентарии остаются внутри здания.

Также неизвестный в районе парламента ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями. По предварительным данным, в результате стрельбы и наезда автомобиля на людей пострадали 12 человек.

Вестминстерский мост – одно из главных туристических мест в Лондоне.

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Около 20 человек в среду провели акцию протеста возле отделения "дочки" российского "Сбербанка", которое находится на улице Воскресенская в Сумах. Участники митинга расклеили листовки на окнах и дверях здания с текстом "Внимание! Это банк страны-агрессора, он будет закрыт, срочно забирайте свои деньги". Используя баллончики с краской, они также написали на стенах "Прочь оккупанты", "Стоп смерть".

В Киеве в среду активисты "Национального корпуса" продолжали блокировать здание центрального офиса украинской "дочки" Сбербанка в центре города.