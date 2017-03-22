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    Фотоленты

    Фотоитоги 22 марта: теракт в центре Лондона (18+), блокирование "Сбербанка"

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (11)

    (обновлено: )96
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    Стрельба у британского парламента
    Стрельба у британского парламента
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    Испытания ракет украинского производства в Одесской области
    Стрельба у британского парламента
    Стрельба у британского парламента.
    REUTERS Toby Melville
    Стрельба у британского парламента
    Стрельба у британского парламента.
    REUTERS Toby Melville
    Стрельба у британского парламента
    Стрельба у британского парламента.
    REUTERS Stefan Wermuth
    Национальный корпус под Сбербанком в Киеве
    "Национальный корпус" под "Сбербанком" в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Сбербанком в Сумах
    Акция протеста под "Сбербанком" в Сумах.
    0542.ua
    Год назад в Брюсселе (Бельгия) произошла серия терактов, в результате которых погибли 32 человека.
    Год назад в Брюсселе (Бельгия) произошла серия терактов, в результате которых погибли 32 человека.
    REUTERS Yves Herman
    В Японии зацвела сакура
    В Японии зацвела сакура.
    REUTERS Stringer
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017
    XI Международная выставка Flower Expo Ukraine 2017.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Число жертв сильнейших наводнений в Перу не перестает расти и достигло 72 человек, десятки тысяч пострадали. 70 тысяч жителей страны лишились крова.
    Число жертв сильнейших наводнений в Перу не перестает расти и достигло 72 человек, десятки тысяч пострадали. 70 тысяч жителей страны лишились крова.
    REUTERS Mariana Bazo
    Испытания ракет украинского производства в Одесской области
    Испытания ракет украинского производства в Одесской области.
    УНИАН

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    Стрельба у британского парламента.

    На Вестминстерском мосту в Лондоне произошла стрельба, парламент Великобритании, который расположен неподалеку, приостановил работу в связи с ЧП. Соответствующее объявление сделал спикер палаты общин парламента. Здание оцеплено полицией. Парламентарии остаются внутри здания.

    Также неизвестный в районе парламента ранил ножом полицейского и сам был ликвидирован правоохранителями. По предварительным данным, в результате стрельбы и наезда автомобиля на людей пострадали 12 человек.

    Вестминстерский мост – одно из главных туристических мест в Лондоне.

    Смотрите также фотоленту: Атаки в центре Лондона: могли пострадать до десяти человек (18+)

    Около 20 человек в среду провели акцию протеста возле отделения "дочки" российского "Сбербанка", которое находится на улице Воскресенская в Сумах. Участники митинга расклеили листовки на окнах и дверях здания с текстом "Внимание! Это банк страны-агрессора, он будет закрыт, срочно забирайте свои деньги". Используя баллончики с краской, они также написали на стенах "Прочь оккупанты", "Стоп смерть". 

    В Киеве в среду активисты "Национального корпуса" продолжали блокировать здание центрального офиса украинской "дочки" Сбербанка в центре города.

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