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    Экономика

    Отделение "Сбербанка" в Сумах обклеили листовками и разрисовали краской

    Тема:

    "Геть з України". Атаки на банки РФ (170)

    (обновлено: )3201
    На окнах и дверях здания появились листовки с текстом "Внимание! Это банк страны-агрессора, он будет закрыт, срочно забирайте свои деньги". Полиция следит за событиями.
    Акция протеста под Сбербанком в Сумах
    0542.ua

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Около 20 человек в среду провели акцию протеста возле отделения "дочки" российского "Сбербанка", которое находится на улице Воскресенская в Сумах.

    Участники митинга расклеили листовки на окнах и дверях здания с текстом "Внимание! Это банк страны-агрессора, он будет закрыт, срочно забирайте свои деньги". Используя баллончики с краской, они также написали на стенах "Прочь оккупанты", "Стоп смерть". 

    0542.ua
    Акция протеста под "Сбербанком" в Сумах

    Сотрудники финучреждения покинули здание, сообщает местное издание 0542.ua

    На месте событий работает полиция. 

    Смотрите также: Блокирование "Сбербанка" в Киеве: дрова, бочки и мягкие пуфы

    Аналогичные акции проходят и в других городах Украины.

    Власти с 16 марта сроком на один год ввели санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Глава "Сбербанка" Герман Греф во вторник сказал, что банк активно ищет варианты быстрого выхода с украинского рынка.

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