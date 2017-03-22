Отделение "Сбербанка" в Сумах обклеили листовками и разрисовали краской

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Около 20 человек в среду провели акцию протеста возле отделения "дочки" российского "Сбербанка", которое находится на улице Воскресенская в Сумах.

Участники митинга расклеили листовки на окнах и дверях здания с текстом "Внимание! Это банк страны-агрессора, он будет закрыт, срочно забирайте свои деньги". Используя баллончики с краской, они также написали на стенах "Прочь оккупанты", "Стоп смерть".

0542.ua Акция протеста под "Сбербанком" в Сумах

Сотрудники финучреждения покинули здание, сообщает местное издание 0542.ua.

На месте событий работает полиция.

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Аналогичные акции проходят и в других городах Украины.

Власти с 16 марта сроком на один год ввели санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Глава "Сбербанка" Герман Греф во вторник сказал, что банк активно ищет варианты быстрого выхода с украинского рынка.