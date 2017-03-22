Корнейчук: акции у банков РФ по Украине имеют свои скрытые сценарии

РИА Новости Украина

Как можно оценить все эти блокирования зданий "Сбербанка России" (в частности – в Запорожье), которые проводит подконтрольный (главе МВД – Ред.) Авакову "Национальный корпус" при полном попустительстве полиции, задается вопросом на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Он приводит 3 возможных варианта:

"Вариант 1. Мы видим совместную игру Порошенко-Авакова, направленную на некое давление на Кремль, чтобы там дали команду разблокировать возвращение украинских предприятий на Донбассе Ахметову.

Порошенко играет роль "доброго полицейского". Ведь, по сути, введенные решением СНБО санкции против росбанков по запрету вывода капитала, – это те же правила, что действовали уже три года. И ничего нового тут мы не видим. Просто шум для украинцев, мало понимающих правила игры на банковском рынке.

Аваков – это "злой полицейский", который имитирует недовольство возмущенной общественности росбанками, мешая им нормально работать. Нервируя тем самым Кремль.

Вариант 2. Аваков начал наносить предупредительные удары по Порошенко в канун завершение годовщины премьерства Гройсмана, что лишает его и весь Кабмин иммунитета против отставки.

Не исключено, Аваков испугался резкой любви Банковой и Ахметова, которая способна впихнуть в коалицию Радикальную партию. Плюс – дружно тянущие вверх ручки ахметовской части Оппоблока.

Все эти телодвижения Банковой могут привести к перетасовкам Кабмина. Или новому премьеру. А это может вызвать за собой очередные торги за МВД. Или за другие подконтрольные Авакову министерства.

Поэтому, устраивая эти показные акции возле росбанков, Аваков надеется, что Россия как можно дольше не пойдет на уступки дуэту Порошенко-Ахметов. Дескать, а вы сначала оставьте наши банки в покое. И тут Аваков выставит свои условия Банковой.

Вариант 3. Аваков приступил к своей игре по объединению с Тимошенко для проведению досрочных выборов

Не секрет, у Авакова и Юли хорошие отношения. Пиар-холуи Авакова специально не "мочат" Тимошенко в СМИ. И Аваков с его боевиками и подконтрольным МВД может стать тем элементом дестабилизации в стране, который вынудит Порошенко к досрочным выборам.

Зная амбиции Авакова, Тимошенко достаточно пообещать ему в случае формирования коалиции половину Кабмина. А в случае ее победы на президентских выборах – премьерство", – написал Корнейчук.