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    "Альфа-банк" намерен продолжать работу в Украине

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    Альфа-Банк
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. "Альфа-банк" имеет рабочие отношения с Нацбанком Украины, планирует продолжить работу в стране, сообщил журналистам совладелец одного из крупнейших частных российских банков Петр Авен.

    "Наши банки на Украине работают. Мы не собираемся, пока не собираемся (продавать — Ред.)", — сказал он.

    "У нас нормальные рабочие отношения с Нацбанком Украины… Мы будем пытаться там работать", — сказал он.

    При этом бизнесмен отметил, что трудности в этом регионе есть и они связанны с погромами отделений. "Нам разбили отделение, залили банкоматы, конечно, трудно", — сказал Авен.

    Авен сообщил, что "Сбербанк" пока не предлагал "Альфа-банку" купить свой "дочерний" банк на Украине.

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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