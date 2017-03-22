"Альфа-банк" намерен продолжать работу в Украине

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. "Альфа-банк" имеет рабочие отношения с Нацбанком Украины, планирует продолжить работу в стране, сообщил журналистам совладелец одного из крупнейших частных российских банков Петр Авен.

"Наши банки на Украине работают. Мы не собираемся, пока не собираемся (продавать — Ред.)", — сказал он.

"У нас нормальные рабочие отношения с Нацбанком Украины… Мы будем пытаться там работать", — сказал он.

При этом бизнесмен отметил, что трудности в этом регионе есть и они связанны с погромами отделений. "Нам разбили отделение, залили банкоматы, конечно, трудно", — сказал Авен.

Авен сообщил, что "Сбербанк" пока не предлагал "Альфа-банку" купить свой "дочерний" банк на Украине.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.