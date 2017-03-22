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    В мире

    В Нидерландах расследуют отмывание денег в банке ING

    (обновлено: )24
    По данным СМИ, нидерландскому банку ING могут грозить "значительные" штрафы в результате расследования. Проводимое расследование связано с делом о коррупции в Узбекистане, сообщила местная пресса.
    Банк ING. Архивное фото
    Netherlands - Czech Chamber of Commerce

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Власти Нидерландов начали расследование уголовного дела об "отмывании" денег и коррупционных практиках в голландском банке ING, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на ежегодный отчет компании.

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    По данным агентства, банку могут грозить "значительные" штрафы в результате расследования.

    Проводимое расследование связано с делом о коррупции в Узбекистане, сообщила газета Het Financieele Dagblad.

    Представить банка ING отказался комментировать сообщения о проводимом расследовании.

    ING — международная финансовая группа, предлагает банковские и страховые услуги, инвестиционные и пенсионные программы. На сегодняшний день ING является одним из 20 крупнейших финансовых учреждений мира с головным офисом в Амстердаме (Нидерланды).

    Группа работает в 40 странах мира. В Украине ING представлена ПАО "ИНГ Банк Украина". В 1994 году ING Bank N.V. открыл представительство в Киеве, а в декабре 1997 года финучреждение было зарегистрировано как банк со 100% иностранным капиталом.

    Ранее сообщалось, что все государственные банки Российской Федерации в Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса.

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