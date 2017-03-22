В Нидерландах расследуют отмывание денег в банке ING

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Власти Нидерландов начали расследование уголовного дела об "отмывании" денег и коррупционных практиках в голландском банке ING, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на ежегодный отчет компании.
По данным агентства, банку могут грозить "значительные" штрафы в результате расследования.
Проводимое расследование связано с делом о коррупции в Узбекистане, сообщила газета Het Financieele Dagblad.
Представить банка ING отказался комментировать сообщения о проводимом расследовании.
ING — международная финансовая группа, предлагает банковские и страховые услуги, инвестиционные и пенсионные программы. На сегодняшний день ING является одним из 20 крупнейших финансовых учреждений мира с головным офисом в Амстердаме (Нидерланды).
Группа работает в 40 странах мира. В Украине ING представлена ПАО "ИНГ Банк Украина". В 1994 году ING Bank N.V. открыл представительство в Киеве, а в декабре 1997 года финучреждение было зарегистрировано как банк со 100% иностранным капиталом.
Ранее сообщалось, что все государственные банки Российской Федерации в Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса.