"Вы придумали себе врага!" Жительница Николаева о "войне" с банками РФ

Внимание! Видео, которое разместило издание "Преступности.нет", содержит ненормативную лексику, оно доступно по ссылке.

На кадрах видно, что женщина не подбирает слов, используя нецензурную лексику.

Она заявила, что из-за действий "азовцев" у нее рушится бизнес, так как она не может получить деньги в банке.

"Пришли какие-то непонятные люди и делают непонятные вообще вещи. Разрушают страну, вообще. Что они защищают?" – задала женщина вопрос полицейским, которые наблюдали за действиями протестующих.

В свою очередь один из участников акции ответил, что "это люди, которые пришли из АТО".

"Я — гражданин Украины. (…) Те люди из АТО, пусть они в АТО и идут. У меня здесь деньги (…) Это не враг. Тут деньги украинских граждан, и работают украинские граждане. Это не метод борьбы. Это не враг. Вы придумали себе врага. Вы выдумали себе его. Не даете нормально людям работать. У меня сейчас нарушается сделка, только из-за того, что я не могу попасть в банк и снять деньги. И я – житель Украины, и я работаю на Украину. А Вы на кого работаете? Вы работаете на разрушение Родины, на разрушение Украины", — заключила женщина.

Акции против "дочек" российских банков проходят во многих городах Украины.

Кроме того, Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. Все три российских госбанка заявили о планах покинуть Украину. В частности, глава "Сбербанка" Герман Греф во вторник сказал, что банк активно ищет варианты быстрого выхода с украинского рынка.