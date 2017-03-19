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    Госбанки РФ в Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса - НБУ

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    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (145)

    (обновлено: )19
    Как заявила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, в сегодняшних условиях о развитии российских банков на территории Украины говорить нельзя.
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Все государственные банки Российской Федерации в Украине ведут переговоры о возможной продаже бизнеса. Об этом сообщила замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

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    "Мы точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые сегодня работают в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже, и мы как регулятор банковского рынка считаем, что это, наверное, самый лучший способ покинуть рынок Украины, потому что в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя", — сказала Рожкова в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.

    Ранее в общественном движении "Украинский выбор — право народа", лидером которого является Виктор Медведчук, заявили, что выход украинских "дочек" банков РФ из Украины грозит стране кризисом в финансово-банковской системе страны, обвалом национальной валюты и высокой вероятностью дефолта.

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