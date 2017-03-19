Скандальная неделя: госблокада Донбасса, санкции против банков РФ, конфликт Парасюка с полицией

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Госблокада Донбасса

Украинские власти, ранее яро критиковавшие блокаду, решили ее возглавить. В среду, 15 марта, СНБО запретил движение грузов в ЛДНР. Отмечалось, что данное решение будет действовать до возвращения под украинскую юрисдикцию предприятий на Донбассе.

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"Украина сделала решительный шаг, который ведет к потере Донбасса. Я постоянно повторяю, что он важен для нас, что это наша территория и надо сделать все, чтобы оставить ее в составе Украины. Ничего не сделано такого, чтобы дать ему шанс, а наоборот — сегодня разрываются последние возможности. Плохо будет и ДНР, ЛНР, и Москве, которая будет иметь абсолютно безумные заботы. И, конечно, для нас — материковой Украины, которая будет иметь колоссальные убытки. Я разговаривал с одним владельцем одного из предприятий, и он говорит, что у него на предприятии работает 20 000 сотрудников и втрое больше людей, обслуживающих предприятие на территории Украины. И если посчитать еще членов семьи, мы получим еще 150 тысяч человек сейчас останутся без работы, чем на минимальной работе. Это колоссальная катастрофа", — считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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Санкции против российских банков

В четверг, 16 марта, СНБО ввел санкции против шести дочерних предприятий российских банков. Это "Сбербанк", "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ВТБ, ПАО "БМ БАНК". Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий документ. Санкции будут действовать год. На клиентские операции запрет перевода денег не распространяется, речь идет только об операциях по перечислению валюты из Украины в РФ. По мнению политэксперта Руслана Бортника, если "Сбербанк" остановит свою работу в Украине, это закончится тяжелыми потерями для самого банка, а также кризисом для украинской экономики. "На сегодня в "Сбербанке" находится приблизительно 11 миллиардов гривен депозитов, 50 миллиардов активов – если "Сбербанк" остановится, а люди массово начнут забирать свои вклады, это как минимум девальвирует национальную валюту. Это усугубит кризис в финансовой сфере, который Украина переживает в последние годы", – прогнозирует политолог.

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Выход Насирова из СИЗО

В четверг, 16 марта, отстраненный глава ГФС Роман Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн. В дальнейшем Насиров будет обязан носить электронное средство контроля и не выезжать из населенного пункта, в котором зарегистрирован. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что залог за Насирова внесла его супруга. Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что выходом Насирова АП четко дала понять, что никто без ведома президента из его окружения не сядет в тюрьму. "Таким образом, Банковая дала ряд четких сигналов: 1) Никто без ведома президента из его окружения не сядет в тюрьму. Поэтому продолжайте спокойно работать на коррупционных схемах, выполняя указания сверху — вас прикроют. 2) "Дело Насирова" планируется бесконечно затягивать в судах, а потом — закрыть из-за недостатка улик. 3) Порошенко не даст американцам оказывать на себя давление с помощью НАБ. 4) Оперативный выбор пропрезидентского аудитора НАБ скоро приведет к смене главы этого органа. Насирова уже никто не будет трогать", — заявил Корнейчук.

Конфликт Парасюка с силовиками

Во вторник, 14 марта, на блокпосту в Славянске произошел конфликт с участием нардепа Владимира Парасюка, в ходе которого полиция открыла огонь. По версии полиции, нардеп оскорблял и напал на правоохранителей, пытаясь вырвать оружие. Парасюк всё отрицает, обвиняя полицейских во лжи.

Говоря о ситуации с Парасюком, политический аналитик Дмитрий Корнейчук назвал ее продолжением силового сценария власти по деблокированию железнодорожных путей. "Как мы знаем, Парасюк ехал к одному из редутов с подмогой, поэтому их там задержали. Понятно, что никто не собирается подмогу на эти редуты допускать. И поскольку Парасюк не особо отличается умом и достаточно склонен к эмоциональным действиям и заявлениям, он очень удачно вписался в эту ситуацию с пиаром уже власти по необходимости деблокирования. И Парасюк стал символом: "Посмотрите, кто на самом деле этой блокадой занимается", –говорит аналитик.

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Скандал вокруг российской участницы Евровидения

Вокруг российской конкурсантки Евровидения, певицы с ограниченными возможностями Юлии Самойловой, разгорелся небывалый скандал. После появившейся в сети информации о ее выступлении в Крыму, в Киеве не исключили, что певицу могут не пустить в Украину. В понедельник, 13 марта, СБУ заявила, что изучит вопрос и примет "взвешенное решение" о въезде Самойловой.

По словам музыкального продюсера Валентина Коваля, в случае, если российская сторона не заменит выступавшую в Крыму Юлию Самойлову на другого артиста, РФ может остаться без Евровидения. "Если говорить о части закона, ту нужно понимать, каким образом Самойлова попадала в Крым в 2015-м. Если она въезжала на полуостров со стороны Украины, то это один разговор. Совсем другой — если в Крым она попала из России. Закон никому не запрещает петь в Крыму, но он запрещает пересекать границу в неположенных для этого местах. Ведь если пограничная служба Украины решит, что пересекая границу, Елена Самойлова нарушила действующее законодательство, то у певицы могут возникнуть серьезные проблемы", — обратил внимание он.

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Двойное гражданство

В понедельник, 13 марта, президент Петр Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно реализации права сменить гражданство. Как сообщил представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов, "законопроект касается решения вопроса с двойным гражданством". Политолог Олег Постернак напомнил, что "двойное гражданство – это проблема не только депутатов, министров, а еще огромного количества граждан, особенно приграничных областей: Закарпатье, Львовская область, Одесская рядом с Румынией и Молдавией". По его мнению, закон, даже если будет принят, впоследствии, возможно, в Конституционном суде будет признан неконституционным – "потому что предусматривает определенные процедуры". "Для того, чтобы сделать эту процедуру безвозвратной и реальной, нужно вносить изменения в Конституцию. А на это парламент не пойдет", – резюмировал Постернак.

Скандал из-за аудита НАБУ

Вокруг НАБУ разгорелся очередной скандал. Провластные фракции активно продвигают на должность аудитора НАБУ своего человека — британца Найджела Брауна, которого не поддержал профильный комитет ВРУ, а также ряд нардепов, которые уверяют, что таким образом власть пытается помешать деятельности Бюро. В четверг, 16 марта, Антикоррупционный комитет в отсутствие председателя Егора Соболева внес кандидатуру Брауна на пост аудитора НАБУ. Соболев назвал это незаконным.

Как пишет Николай Лаврентьев, достаточно мутная история может напрямую коснуться президента Петра Порошенко и его окружения. "Деятельность Петра Алексеевича, которая не связана с его прямыми обязанностями, давно беспокоит западных партнеров, а, значит, проверяющим не составит труда найти что-то и на гаранта. Если же вспомнить о том, куда передал свои знаменитые пленки беглый депутат Александр Онищенко судьба Порошенко видится не такой уж безоблачной", — не исключает Лаврентьев.

Языковые квоты

В четверг, 16 марта, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Такое решение в четверг поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако документ еще должен пройти второе чтение. "В странах Европы такое квотирование в любом случае считается дикостью и анахронизмом: в 90% европейских стран такого квотирования нет. Оно встречается в странах Европы только для детских передач, для обучающих передач, но не для взрослого нормального эфира", — обращает внимание директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник.

ЕС требует леса

Еврокомиссия утвердила выделение Украине второго транша помощи в 600 миллионов евро. Однако глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украине для получения кредита необходимо только решить вопрос о снятии моратория на экспорт леса-кругляка.

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Такие условия далеко не все в украинском обществе готовы принять. По словам политолога Вадима Карасева, идя по такой дорожке, украинцы могут потерять все. "Вы видите, что вокруг европейской помощи. Лес. Американцы, МВФ — что там? Земля. Ну, нужно еще речки украинские пристроить, обменять на какой-то символический транш. Потому что лес заберут, землю заберут, что остается? Вода, и все!" – сказал он. "На очереди, если мы все патриоты и этим похваляемся, и учим патриотичной жизни, начиная от языковых квот и такого прочего, — научиться еще принимать патриотичные решения в экономике", — подчеркнул политолог.