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    Аналитика и комментарии

    Блоки, цепи, краска: атаки на банки РФ в Украине

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    "Геть з України". Атаки на банки РФ (168)

    (обновлено: )142
    Несмотря на введение Украиной санкций против банков РФ, атаки на них продолжаются. Накануне "Сбербанк" в Запорожье заковали цепями и блокировали плитами, а в Николаеве и Краматорске облили краской. Организаторы акций говорят, что будут стоять пока банк не закроется.
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    Novosti-N

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Блоки, цепи, краска

    Несмотря на введение санкций против российских банков, атаки на них по Украине продолжаются. Накануне "Сбербанк" в Запорожье заковали цепями и заблокировали плитами, в Николаеве и Краматорске облили краской, а в Александрии — жгли файеры в знак протеста. Главное требование — закрыть отделения банка в Украине.

    Запорожье

    Во вторник, 21 марта, запорожские активисты "Национального корпуса" заблокировали вход в центральное отделение "Сбербанка России" по ул. Верхней бетонными блоками, цепями и колючей проволокой, а также разместили палатки.

    По словам организаторов акции, они намерены стоять и днем и ночью — до конца, пока российское финучреждение окончательно не закроется.

    Правоохранители заявили, у них нет причин арестовывать митингующих, пока те будут проводить акцию мирным путем. Если же, активисты будут портить чужое имущество, нападать на сотрудников банка, лишь тогда их могут привлечь к ответственности.

    Тем временем, украинская "дочка" "Сбербанка" обратилась в правоохранительные органы в связи с блокированием офиса в Запорожье.

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    Николаев

    Акция против российских банков прошла накануне и в Николаеве. Во вторник отделение "Сбербанка" в Николаеве, которое находится на проспекте Центральном возле бара "Сотка", более 30 активистов "Свободы" и "Азова" разрисовали черной и красной красками. Отделение расписали надписями "Геть з України", "Посібник Кремля", "Убивця", "Россійська агресія". Также "Азов" обклеил наклейками "#rusbankover" все окна отделения банка.

    Кроме того, активисты разрисовали отделение "Альфа-банка", расположенного по ул. Шевченко.

    Акция в Александрии

    Во вторник в Александрии молодые люди облепили наклейками отделение "Сбербанка" и жгли фаеры. Как сообщил руководитель "Национального корпуса" в области Виктор Иванченко, целью акции по-прежнему является прекращение работы данного банка. По мнению активистов, у банка существует связь с Россией.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот
    Корнейчук: акции у банков РФ по Украине имеют свои скрытые сценарии

    "Мы хотим, чтобы этот банк прекратил свою работу и прекратил вообще существование. Чтобы перестали выводить деньги (из Украины — Авт.) на Россию и российские офшоры", — сказал он.

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    На акции присутствовали также сотрудники полиции и работники охраны банка, но они не вмешивались в ситуацию. Замначальника горотдела полиции Виктор Глущенко от комментариев отказался.

    Протесты в Краматорске

    Протесты против российских банков прошли также в Краматорске. "Национальный корпус" облил фасад одного из отделений "Сбербанка" красной краской и "забетонировал" вход. Сотрудники банка заранее покинули помещение, а несколькими днями ранее опубликовали письмо, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, с просьбой принять меры.

    Акция вызвала неоднозначную оценку жителей города, которые в большинстве своем, по данным СМИ, негативно отнеслись к акции.

    Позже стало известно, что сотрудники "Сбербанка" разблокировали работу отделения банка в Краматорске.

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    Вместе с тем, заблокированной остается работа двух отделений — в Киеве и Днепре. "Отделение в г. Краматорск разблокировано силами сотрудников банка и открылось сегодня в 9:00 в штатном режиме. По-прежнему приостановлена работа одного из отделений банка в г. Днепр и одного киевского отделения. По факту всех инцидентов банком поданы заявления в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, все остальные отделения банка работают без изменений.

    Напомним, в четверг, 16 марта, Украина сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц

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