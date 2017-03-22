Блоки, цепи, краска: атаки на банки РФ в Украине

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Блоки, цепи, краска

Несмотря на введение санкций против российских банков, атаки на них по Украине продолжаются. Накануне "Сбербанк" в Запорожье заковали цепями и заблокировали плитами, в Николаеве и Краматорске облили краской, а в Александрии — жгли файеры в знак протеста. Главное требование — закрыть отделения банка в Украине.

Запорожье

Во вторник, 21 марта, запорожские активисты "Национального корпуса" заблокировали вход в центральное отделение "Сбербанка России" по ул. Верхней бетонными блоками, цепями и колючей проволокой, а также разместили палатки.

По словам организаторов акции, они намерены стоять и днем и ночью — до конца, пока российское финучреждение окончательно не закроется.

Правоохранители заявили, у них нет причин арестовывать митингующих, пока те будут проводить акцию мирным путем. Если же, активисты будут портить чужое имущество, нападать на сотрудников банка, лишь тогда их могут привлечь к ответственности.

Тем временем, украинская "дочка" "Сбербанка" обратилась в правоохранительные органы в связи с блокированием офиса в Запорожье.

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Николаев

Акция против российских банков прошла накануне и в Николаеве. Во вторник отделение "Сбербанка" в Николаеве, которое находится на проспекте Центральном возле бара "Сотка", более 30 активистов "Свободы" и "Азова" разрисовали черной и красной красками. Отделение расписали надписями "Геть з України", "Посібник Кремля", "Убивця", "Россійська агресія". Также "Азов" обклеил наклейками "#rusbankover" все окна отделения банка.

Кроме того, активисты разрисовали отделение "Альфа-банка", расположенного по ул. Шевченко.

Акция в Александрии

Во вторник в Александрии молодые люди облепили наклейками отделение "Сбербанка" и жгли фаеры. Как сообщил руководитель "Национального корпуса" в области Виктор Иванченко, целью акции по-прежнему является прекращение работы данного банка. По мнению активистов, у банка существует связь с Россией.

"Мы хотим, чтобы этот банк прекратил свою работу и прекратил вообще существование. Чтобы перестали выводить деньги (из Украины — Авт.) на Россию и российские офшоры", — сказал он.

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На акции присутствовали также сотрудники полиции и работники охраны банка, но они не вмешивались в ситуацию. Замначальника горотдела полиции Виктор Глущенко от комментариев отказался.

Протесты в Краматорске

Протесты против российских банков прошли также в Краматорске. "Национальный корпус" облил фасад одного из отделений "Сбербанка" красной краской и "забетонировал" вход. Сотрудники банка заранее покинули помещение, а несколькими днями ранее опубликовали письмо, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, с просьбой принять меры.

Акция вызвала неоднозначную оценку жителей города, которые в большинстве своем, по данным СМИ, негативно отнеслись к акции.

Позже стало известно, что сотрудники "Сбербанка" разблокировали работу отделения банка в Краматорске.

Вместе с тем, заблокированной остается работа двух отделений — в Киеве и Днепре. "Отделение в г. Краматорск разблокировано силами сотрудников банка и открылось сегодня в 9:00 в штатном режиме. По-прежнему приостановлена работа одного из отделений банка в г. Днепр и одного киевского отделения. По факту всех инцидентов банком поданы заявления в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, все остальные отделения банка работают без изменений.

Напомним, в четверг, 16 марта, Украина сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.