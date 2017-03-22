Теракт в Лондоне. Мои мысли с жертвами этого страшного акта - Порошенко

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне.

"Осуждаю шокирующее ужасное террористическое нападение на Вестминстерском мосту. Мои мысли с жертвами этого страшного акта и их семьями", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Засуджую шокуючий жахливий терористичний напад на Вестмінстерському мості. Мої думки з жертвами цього страшного акту та їхніми родинами — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 марта 2017 г.

​Два инцидента произошли в среду в Лондоне — на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Есть погибшие, ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

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