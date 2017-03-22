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    Теракт в Лондоне. Мои мысли с жертвами этого страшного акта - Порошенко

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (21)

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    Глава государства заявил, что осуждает "шокирующее ужасное террористическое нападение на Вестминстерском мосту". По последним данным, жертвами атаки стали два человека.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне.

    "Осуждаю шокирующее ужасное террористическое нападение на Вестминстерском мосту. Мои мысли с жертвами этого страшного акта и их семьями", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

    ​Два инцидента произошли в среду в Лондоне — на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Есть погибшие, ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

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