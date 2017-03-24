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    Во Львовской области частично обрушился мост через Днестр

    (обновлено: )20031
    По информации полиции Львовской области, на автодороге Стрый-Тернополь-Знаменка в селе Залески Жидачевского района через реку Днестр обвалилась 1/4 моста.
    Обвал моста во Львовской области
    facebook.com/Oleg Bonchynskyy

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В поселке Залески Жидачевского района Львовской области частично обрушился мост через реку Днестр, сообщила  пресс-секретарь ГУНП Львовской области Светлана Добровольская.

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    "Сегодня (в четверг) в 17:25 в Жидачевский отдел поступила информация от диспетчера ГСЧС района, о том, что на автодороге Стрый-Тернополь-Знаменка в селе Залески Жидачевского района через реку Днестр обвалилась 1/4 моста. На место выехала группа реагирования патрульной полиция, следственно-оперативная группа. Было установлено, что полностью прекращено движение транспорта. Пострадавших в результате обвала нет ", — цитирует УНН Добровольскую.

    По ее словам, определены пути объезда — мост можно объехать через населенные пункты Старый Раздел, Новый Раздел Николаевского района и через села Подднестряны, Жировое Жидачевского района.

    На месте работают правоохранители, которые помогают водителям и регулируют движение.

    Ранее сообщалось, что в Киеве обрушилась часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что строительство транспортной развязки и реконструкция Шулявского моста запланированы на следующий год. На строительство развязки и реконструкцию моста уйдет, ориентировочно, 1,5-2 года.

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