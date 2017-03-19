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    В Киеве Воздухофлотский мост трещит по швам

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (44)

    (обновлено: )23520
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Информатор
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Информатор
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Информатор
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Информатор
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Воздухофлотский путепровод в аварийном состоянии
    Информатор

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    В Киеве, где недавно частично обрушился Шулявский мост, в аварийном состоянии в районе железнодорожного вокзала находится Воздухофлотский путепровод. Об этом сообщает издание "Информатор".

    Смотрите также: Смертельное обрушение моста в Италии

    У моста проржавели деформационные стыки, а бровки рассыпались на проезжую часть. Некоторые сквозные дыры имеют диаметр примерно 30 сантиметров.

    Отмечается, что в аварийном состоянии находится не весь путепровод, а лишь мост над железно-дорожным полотном.

    В случае такой аварии, как на Шулявском мосту, киевский железнодорожный вокзал может быть отрезан от города с западной стороны.

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