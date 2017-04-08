Обрушение жилого дома под Вроцлавом: кадры с места ЧП

В польском городе Швебодице, недалеко от Вроцлава, рухнул двухэтажный многоквартирный дом, под завалами могут быть люди, сообщают местные СМИ.

"Несколько минут назад произошло обрушение многоквартирного дома, 12 расчетов спасателей ведут поиск людей под завалами", — сообщил офицер пожарной охраны Яцек Курчинский.

По его словам, двоих уже удалось извлечь из-под завалов, они находятся в сознании. По данным местных СМИ, в квартирах рухнувшего дома могло находиться порядка 18 человек.

Телеканал TVP сообщает, что на место скоро прибудут спасатели с собаками, а для эвакуации раненых решено задействовать вертолеты.

О причинах происшествия пока не сообщают, но не исключается, что к трагедии привел взрыв газа.

Смотрите также: Наводнения в Австралии. Растет количество жертв и пострадавших