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    Под Мариуполем сошел с рельсов и перевернулся поезд

    (обновлено: )8902
    Как сообщается, авария произошла под Мариуполем, между станциями Карань и Волноваха. Согласно информации очевидца, на месте ЧП работают железнодорожные ремонтные бригады.
    Под Мариуполем грузовой поезд сошел с рельсов
    Yegor Palchikoff / Facebook

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Под Мариуполем, между станциями Карань и Волноваха, сошел с рельсов грузовой поезд, курсирующий из Волновахи в Мариуполь. Об этом сообщает сайт Мариуполя со ссылкой на очевидцев аварии.

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    Вагоны поезда были пустые.

    "Вагоны с рельсов сошли. Один перевернутый лежит на боку", — сообщил очевидец. 

    Кроме этого пользователь Facebook Егор Пальчиков опубликовал фото с места аварии.

    "Причина не известна. Поезда, следующие из Мариуполя, задержались минимум на один час. Так, пассажирский поезд № 104 Мариуполь — Киев сделал непредусмотренную остановку на станции Карань более, чем на час, пригородный поезд — вынужден был ждать на станции Асланово", — написал он.

    По словам очевидца, на месте аварии работают железнодорожные ремонтные бригады.

    Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате столкновения скоростного поезда Pendolino и грузовика на юге Польши.

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