Под Мариуполем сошел с рельсов и перевернулся поезд

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Под Мариуполем, между станциями Карань и Волноваха, сошел с рельсов грузовой поезд, курсирующий из Волновахи в Мариуполь. Об этом сообщает сайт Мариуполя со ссылкой на очевидцев аварии.

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Вагоны поезда были пустые.

"Вагоны с рельсов сошли. Один перевернутый лежит на боку", — сообщил очевидец.

Кроме этого пользователь Facebook Егор Пальчиков опубликовал фото с места аварии.

"Причина не известна. Поезда, следующие из Мариуполя, задержались минимум на один час. Так, пассажирский поезд № 104 Мариуполь — Киев сделал непредусмотренную остановку на станции Карань более, чем на час, пригородный поезд — вынужден был ждать на станции Асланово", — написал он.

По словам очевидца, на месте аварии работают железнодорожные ремонтные бригады.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате столкновения скоростного поезда Pendolino и грузовика на юге Польши.