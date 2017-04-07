В Польше поезд столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Девять человек пострадали в результате столкновения скоростного поезда Pendolino и грузовика на юге Польши, сообщил журналистам пресс-секретарь пожарной охраны Польши Павел Фронтчак.

"В результате аварии в районе города Озимек в Опольском воеводстве девять человек были госпитализированы. На месте работают 16 команд спасателей", — сказал Фронтчак.

Для эвакуации раненых были задействованы вертолеты.

Представители железной дороги рассказали, что на переезде работала звуковая и световая сигнализация.

Польша начала эксплуатацию скоростных поездов Pendolino седьмого поколения в 2014 году. Технически эти поезда способны развивать скорость 250 км/ч.

Ранее сообщалось, что грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По информации полиции, по меньшей мере три человека погибли, еще восемь пострадали.