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    В Польше поезд столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

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    Согласно данным, в результате аварии в районе города Озимек в Опольском воеводстве девять человек были госпитализированы. На месте работают 16 команд спасателей.
    Столкновение скоростного поезда и грузовика на юге Польши
    rynek-kolejowy.pl

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Девять человек пострадали в результате столкновения скоростного поезда Pendolino и грузовика на юге Польши, сообщил журналистам пресс-секретарь пожарной охраны Польши Павел Фронтчак.

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    "В результате аварии в районе города Озимек в Опольском воеводстве девять человек были госпитализированы. На месте работают 16 команд спасателей", — сказал Фронтчак.

    Для эвакуации раненых были задействованы вертолеты.

    Представители железной дороги рассказали, что на переезде работала звуковая и световая сигнализация.

    Польша начала эксплуатацию скоростных поездов Pendolino седьмого поколения в 2014 году. Технически эти поезда способны развивать скорость 250 км/ч.

    Ранее сообщалось, что грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан. Машина двигалась на большой скорости и остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По информации полиции, по меньшей мере три человека погибли, еще восемь пострадали.

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