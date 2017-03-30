наверх
30.03.201709:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Индии поезд сошел с рельсов: более 25 пострадавших

    (обновлено: )8
    В первые часы после происшествия медработники госпиталя, куда были доставлены пострадавшие, сообщили, что шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
    Скорая помощь, Индия
    flickr.com/rahuljyoung

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате схода поезда с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш увеличилось до 25 человек, передает агентство Рейтер.

    Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

    Смотрите также: Товарный поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся в США

    Инцидент произошел в ночь на четверг около 2.00 по местному времени в 270 километрах от столицы штата Лакхнау. В первые часы после происшествия медработники госпиталя, куда были доставлены пострадавшие, сообщили, что шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

    По словам представителя министерства путей сообщения Индии, в настоящее время спасательные работы на месте аварии продолжаются.

    Напомним, ранее итальянский поезд сошел с рельсов в Швейцарии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Богдан Пиентка. Архивное фото
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Виктор Таран
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Всеволод Степанюк
    Уход российских банков из Украины