Мужчина упал под поезд в метро Киева

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Мужчина упал под поезд на станции метро "Черниговская" в столичной подземке, сообщает пресс-служба метрополитена.

"Пассажир попал под поезд на "Черниговской". Движение поездов восстановлено в обычном режиме", — говорится в сообщении в Twitter.

Пасажир потрапив під потяг на "Чернігівській". Рух поїздів відновлено в звичайному режимі. З пасажиром медики і поліція. Живий. — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 21 марта 2017 г.

Отмечается, что мужчина жив.

Ранее сообщалось, что в метро Киева запустили оплату проезда телефоном.