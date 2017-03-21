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    Киев

    Мужчина упал под поезд в метро Киева

    (обновлено: )26
    Киевский метрополитен. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Мужчина упал под поезд на станции метро "Черниговская" в столичной подземке, сообщает пресс-служба метрополитена.

    "Пассажир попал под поезд на "Черниговской". Движение поездов восстановлено в обычном режиме", — говорится в сообщении в Twitter.

    Отмечается, что мужчина жив.

    Ранее сообщалось, что в метро Киева запустили оплату проезда телефоном.

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