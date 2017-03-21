Мужчина упал под поезд в метро Киева

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Мужчина упал под поезд на станции метро "Черниговская" в столичной подземке, сообщает пресс-служба метрополитена.
"Пассажир попал под поезд на "Черниговской". Движение поездов восстановлено в обычном режиме", — говорится в сообщении в Twitter.
Пасажир потрапив під потяг на "Чернігівській". Рух поїздів відновлено в звичайному режимі. З пасажиром медики і поліція. Живий.— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 21 марта 2017 г.
Отмечается, что мужчина жив.
Ранее сообщалось, что в метро Киева запустили оплату проезда телефоном.