В киевском метро пройдет флешмоб ко дню рождения Шевченко

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 9 марта, на трех станциях киевской подземки можно пройти бесплатно. Для этого нужно только прочитать контролерам поэзию Шевченко наизусть на одной из трех станций в определенное время.

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12.00-13.00 – станция "Тараса Шевченко"

13.20-14.00 – станция "Контрактовая площадь"

14.20-15.00 – станция "Майдан Независимости"

Напомним, 9 марта исполняется 203 года со дня рождения самого знаменитого украинца Тараса Шевченко.