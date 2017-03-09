наверх
09.03.201709:52
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Киев

    В киевском метро пройдет флешмоб ко дню рождения Шевченко

    (обновлено: )2301
    На трех станциях киевской подземки можно пройти бесплатно. Для этого нужно только прочитать контролерам поэзию Шевченко наизусть на одной из трех станций в определенное время.
    Образ Тараса Шевченко в современном мире
    Пресс-служба КП "Киевский метрополитен"

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 9 марта, на трех станциях киевской подземки можно пройти бесплатно. Для этого нужно только прочитать контролерам поэзию Шевченко наизусть на одной из трех станций в определенное время.

    Смотрите также: Купание Кобзаря. В Киеве помыли памятник Шевченко

    12.00-13.00 – станция "Тараса Шевченко"
    13.20-14.00 – станция "Контрактовая площадь"
    14.20-15.00 – станция "Майдан Независимости"

    Напомним, 9 марта исполняется 203 года со дня рождения самого знаменитого украинца Тараса Шевченко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля