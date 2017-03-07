Купание Кобзаря. В Киеве помыли памятник Шевченко

Сотрудники коммунальных служб Киева утром во вторник помыли памятник Кобзарю и нанесли защитную эмульсию на гранитный постамент Тараса Шевченко в парке. Кроме того, они занялись уборкой дорожек и облагораживанием газонов и клумб.

Социальная акция прошла накануне 203-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

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В январе Дмитрий Стус был избран на должность генерального директора Национального музея Тараса Шевченко в Киеве. Его кандидатуру одобрили по результатам второго заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора.