Исполняется 203 года со дня рождения выдающегося украинца Тараса Шевченко

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Тарас Григорьевич Шевченко – украинский поэт, писатель и художник, общественный деятель, родился 9 марта 1814 года в Черкасской области. Один из самых известных и уважаемых украинцев в мире. В 24-летнем возрасте его выкупили из крепостничества за серьезную сумму (эквивалент 45 кг серебра).

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Шевченко известен в первую очередь как поэт. Первый сборник стихов, "Кобзарь", вышел в 1840 году. В 1847 году за острую политическую сатиру в произведениях, а также участие в "Кирилло-Мефодиевском братстве" (тайной организации) его приговорили к ссылке. Вернуться на родину Шевченко смог только в 1857 году, правда, до последних дней своей жизни поэт находился под тайным надзором полиции.

Менее известный Шевченко как художник, в то же время среди его работ есть более 800 произведений.

Умер выдающийся украинец 10 марта 1861 года. Похоронен он был сначала в Петербурге, однако в том же году он был перезахоронен на Чернечей горе возле Канева.

Портрет Шевченко размещен на 100-гривневой купюре.

Напомним, Дмитрий Стус избран на должность генерального директора Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.