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    Общество

    Исполняется 203 года со дня рождения выдающегося украинца Тараса Шевченко

    (обновлено: )7211
    В 1847 году за острую политическую сатиру в произведениях, а также участие в "Кирилло-Мефодиевском братстве" (тайной организации) Тараса Шевченко приговорили к ссылке.
    Тарас Шевченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Тарас Григорьевич Шевченко – украинский поэт, писатель и художник, общественный деятель, родился 9 марта 1814 года в Черкасской области. Один из самых известных и уважаемых украинцев в мире. В 24-летнем возрасте его выкупили из крепостничества за серьезную сумму (эквивалент 45 кг серебра).

    Большие трещины на станции метро Тараса Шевченко в Киеве
    Украинское фото
    Большие трещины на станции метро "Тараса Шевченко" в Киеве

    Смотрите также: Купание Кобзаря. В Киеве помыли памятник Шевченко

    Шевченко известен в первую очередь как поэт. Первый сборник стихов, "Кобзарь", вышел в 1840 году. В 1847 году за острую политическую сатиру в произведениях, а также участие в "Кирилло-Мефодиевском братстве" (тайной организации) его приговорили к ссылке. Вернуться на родину Шевченко смог только в 1857 году, правда, до последних дней своей жизни поэт находился под тайным надзором полиции.

    Менее известный Шевченко как художник, в то же время среди его работ есть более 800 произведений.

    Умер выдающийся украинец 10 марта 1861 года. Похоронен он был сначала в Петербурге, однако в том же году он был перезахоронен на Чернечей горе возле Канева.

    Портрет Шевченко размещен на 100-гривневой купюре.

    Напомним,  Дмитрий Стус избран на должность генерального директора Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.

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