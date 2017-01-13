Комиссия избрала директора музея Шевченко в Киеве

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Дмитрий Стус избран на должность генерального директора Национального музея Тараса Шевченко в Киеве, сообщается на сайте музея.

"По результатам второго заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на должность генерального директора Национального музея Тараса Шевченко, которое состоялось 12 января 2017, на эту должность избран Стус Дмитрий Васильевич", — говорится в сообщении.

facebook.com/olena.yeskina Заседание комиссии по избранию на должность генерального директора Национального музея Тараса Шевченко

Бывший депутат Киевсовета Елена Ескина-Терещенко сообщила на своей странице в Facebook уточнила, что в конкурсе также участвовали Наталия Клименко и Юлия Шиленко. Кандидатуру Стуса поддержали шесть членов комиссии, против — один, два — воздержались. В состав комиссии входили три члена трудового коллектива музея, три представителя Министерства культуры и три представителя общественных организаций.

Напомним, Дмитрий Стус является гендиректором музея Шевченко с 2012 года.

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