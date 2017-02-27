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    Киев

    Киевский метрополитен полностью откажется от жетонов до конца года

    (обновлено: )3
    Как заявили в пресс-службе метрополитена на странице в Facebook, для разовых поездок стоит пользоваться карточкой, пополнения на необходимое число поездок.
    Люди проходят через турникеты на одной из станций метрополитена Киева. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" до конца года откажется от использования жетонов для оплаты проезда и в ближайшее время прекратит их продажу через кассы.

    Киевское метро - вид из кабины машиниста поезда
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    Киевская подземка: вид из кабины машиниста поезда в метро

    Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Facebook

    "Мы переформатируем кассы на работу с карточками, поэтому советуем покупать жетоны в автоматах. Скоро в кассах их уже не будет", – говорится в сообщении столичной подземки.

    Представители предприятия добавили, что для разовых поездок стоит пользоваться карточкой, пополнения на необходимое число поездок.

    На данный момент в кассах одному пассажиру продают не более двух жетонов.

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