Киевский метрополитен полностью откажется от жетонов до конца года

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" до конца года откажется от использования жетонов для оплаты проезда и в ближайшее время прекратит их продажу через кассы.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Facebook.

"Мы переформатируем кассы на работу с карточками, поэтому советуем покупать жетоны в автоматах. Скоро в кассах их уже не будет", – говорится в сообщении столичной подземки.

Представители предприятия добавили, что для разовых поездок стоит пользоваться карточкой, пополнения на необходимое число поездок.

На данный момент в кассах одному пассажиру продают не более двух жетонов.