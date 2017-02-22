Метро "Левобережная": ремонт и рекордный пассажиропоток

На станции метро "Левобережная" в Киеве проходит ремонт вестибюля.

В период ремонта станцию будут закрывать на вход, если пассажиропоток будет очень большим, рассказала Vgorode пресс-секретарь киевской подземки Наталья Макогон.

Она объяснила, что в час-пик "Левобережная" будет работать по тому же принципу, что и станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" в те вечера, когда на НСК "Олимпийский" проходят резонансные футбольные матчи.

Ранее также сообщалось, что на реконструкцию станции метро "Левобережная" в Киеве выделят 25 млн грн, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на портал госзакупок ProZorro.

На портале был объявлен тендер на ремонт фасада и вестибюля станции.

Согласно условиям тендера, подрядчик обязуется создать современную систему навигации для пассажиров, а также увеличить размер букв названия станции на фасадах вестибюлей.

Также планируется обустроить перекрытие фасада вестибюля из долговечных, антивандальных и устойчивых к механическим повреждениям материалов.

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