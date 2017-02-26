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    Киев

    В кассах метрополитена Киева перестанут продавать жетоны

    (обновлено: )188
    Для разовых поездок в метрополитене советуют пользоваться карточкой, пополненной на необходимое количество. Собственники карт с PayPass могут оплачивать поездки сразу на желтых турникетах.
    Жетоны киевского метро
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен сообщил, что вскоре в кассах будет нельзя купить жетоны для проезда в метро, так как кассы переформатируются на работу с карточками.

    Киевское метро - вид из кабины машиниста поезда
    Канал "Железные колеса" в Youtube
    Киевская подземка: вид из кабины машиниста поезда в метро

    Жетоны будут продаваться только в автоматах, сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена".

    До конца года жетоны вообще будут выведены из обращения. 

    Для разовых поездок советуют пользоваться карточкой, пополненной на необходимое количество. Собственники карт с PayPass могут оплачивать поездки сразу на желтых турникетах.

    На данный момент в кассах одному пассажиру продают не более двух жетонов.

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