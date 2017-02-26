В кассах метрополитена Киева перестанут продавать жетоны

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен сообщил, что вскоре в кассах будет нельзя купить жетоны для проезда в метро, так как кассы переформатируются на работу с карточками.

Жетоны будут продаваться только в автоматах, сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена".

До конца года жетоны вообще будут выведены из обращения.

Для разовых поездок советуют пользоваться карточкой, пополненной на необходимое количество. Собственники карт с PayPass могут оплачивать поездки сразу на желтых турникетах.

На данный момент в кассах одному пассажиру продают не более двух жетонов.