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    Киевская подземка: вид из кабины машиниста поезда в метро

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    В сети появились кадры, сделанные в столичной подземке из кабины машиниста поезда. Маршрут поездки проходил от станции метро "Бориспольская" до станции метро "Сырец".
    Канал "Железные колеса" в Youtube

    Ранее мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что в конце 2017 года власти планируют начать строительство метро на жилмассив Виноградарь, и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена — "Проспект Правды" и "Мостицкая". 

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    "Многие люди живут на Виноградаре и микрорайон продолжает развиваться и требует удобного сообщения с другими районами города. Метро — один из самых удобных и быстрых видов общественного транспорта. И столичный метрополитен должен дальше развиваться, должны строиться новые станции. Согласно расчетам, около 60 тыс жителей Виноградаря пользуются метрополитеном", — сказал Кличко.

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