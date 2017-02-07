Киевская подземка: вид из кабины машиниста поезда в метро

Ранее мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что в конце 2017 года власти планируют начать строительство метро на жилмассив Виноградарь, и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена — "Проспект Правды" и "Мостицкая".

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"Многие люди живут на Виноградаре и микрорайон продолжает развиваться и требует удобного сообщения с другими районами города. Метро — один из самых удобных и быстрых видов общественного транспорта. И столичный метрополитен должен дальше развиваться, должны строиться новые станции. Согласно расчетам, около 60 тыс жителей Виноградаря пользуются метрополитеном", — сказал Кличко.