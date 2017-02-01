Кличко: в этом году планируем начать строить метро на Виноградарь

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В конце 2017 года власти Киева планируют начать строительство метро на жилмассив Виноградарь, и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена — "Проспект Правды" и "Мостицкая". Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время выездного совещания о перспективах строительства метро на Виноградарь, которая проходила в тоннеле возле станции метро "Сырецкая", сообщает пресс-служба КГГА.

"Многие люди живут на Виноградаре и микрорайон продолжает развиваться и требует удобного сообщения с другими районами города. Метро — один из самых удобных и быстрых видов общественного транспорта. И столичный метрополитен должен дальше развиваться, должны строиться новые станции. Согласно расчетам, около 60 тыс жителей Виноградаря пользуются метрополитеном", — сказал Кличко.

Мэр отметил, что в настоящее время осуществляется разработка проекта строительства и необходимые экспертизы, в декабре планируется начать строительство метро на Виноградарь.

"По предварительным расчетам, станции "Мостицкая" и "Проспект правды" мы можем открыть в течение трех лет. Эти две станции будут продолжением этого тоннеля до Ветряных гор", — сказал градоначальник.

Отвечая на вопрос о стоимости проекта, мэр отметил, что строительство двух станций метрополитена обойдется ориентировочно в 5 млрд грн.

Мэр Киева также отметил, что в январе во время Давосского форума встречался с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по вопросам инфраструктуры Томасом Майером. И тот отметил, что ЕБРР заинтересован в том числе и в проектах по строительству метро.

По словам Кличко, Европейский банк реконструкции и развития проявляет заинтересованность в том, чтобы присоединиться к финансированию строительства метро.

Говоря о перспективах строительства метро на Троещину, мэр подчеркнул, что это возможно только после достройки Подольско-воскресенского моста. Над этим проектом, по словам Кличко, столичные власти сейчас активно работают, привлекают инвестиции, чтобы открыть мост.

Напомним, в декабре заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак сообщил, что столичные власти приостанавливают планы по развитию Подольско-Выгуровской линии метро (ветки на Троещину).