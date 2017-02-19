Метро на Виноградарь: строители готовят сюрпризы

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Киевской городской госадминистрации презентовали проект внешнего вида двух станций метрополитена на жилом массиве Виноградарь.

Проект предусматривает новые для столицы технические решения. В частности, так называемые вертикальные подземные туннели, то есть они будут расположены друг над другом, а не параллельно.

Подробнее строительство новых станций метро прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы советник главы коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що це за тенденції, які використовують в світі, але для Києва — новинка?

— Вперше в Києві таке рішення буде застосоване. Хоча для світу не є якимось екстра-новим. Коли тунель буде побудований над тунелем. Це пов'язано з тим, що земельних ділянок в Києві залишилося не так багато. І, відповідно, проектанти "Київметробуд" запропонували таке рішення для того, щоб прокладати гілку на Виноградар.

Грунтові особливості дозволяють глибше копати на цій ділянці?

— А чому ні? Звичайно, дозволяють. Це не є чимось екстра-новим для світових досвідів будівництва метрополітену. Єдине, що це є новинкою для нас. А якщо можна, я просто зроблю ще одне уточнення. Я просто нагадаю, що завтра у нас з 18 числа зачиняється вихід на Лівобережній, ми починаємо ремонт на станції Лівобережна. Той вихід, який до ринку і до міської електрички. І так само міняються місцями виходи на станції Героїв Дніпра. Один відчиняється, а другий буде зачинено. Тому ще раз попрошу людей врахувати це, не забути, трошки більше часу приділити для того, щоби здійснити поїздку.

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Вертикально одне над одним — це дозволяє зекономити землю на поверхні?

— Це дозволяє зекономити землю і на поверхні, і під землею. Тому що виконання таких робіт економить трошки ресурс. Тобто коли ви не в ширину розтягуєте, а вертикально. В світі давно працює двох-трьохповерхневі розв'язки на дорогах. Для нас вони поки що в новинку. Я не пам'ятаю в Україні хоча б трьохрівневої розв'язки. Але коли вони з'являться, теж буде в новинку. А щодо візуального оформлення станцій, знову ж таки, це дуже попередні проекти. Одна зі станцій буде схожою на такі як Вирлиця, Червоний Хутір. Тобто платформи з двох сторін, посередині ще технічна зона. Друга станція схожа на Виставковий Центр, наприклад.

Де саме планують відкрити станції?

— Безпосередньо станція Виноградар з'явиться на проспекті Правди. Майже в центрі Виноградаря. Коли ми проводили презентацію, то показували пасажиропотоки… Називається цей показник "зона пішохідної доступності до метрополітену". Виходить, що найбільш комфортна зона пішохідної доступності, це 10-15 хвилин до метро. І відповідно в районі проспекту Перемоги буде станція Вингорадар. І трошки нижче по Мостицькій буде безпосередньо Мостицька.

Кажуть, що ця частина зеленої гілки метро буде проектуватися, як лінія мілкого залягання.

— Дивіться, станції мілкого закладання, їх банально дешевше будувати. Тому що вам не потрібно рити котлован дуже глибокий. І всі технічні моменти, які з цим пов'язані. Сирець, від якого буде стартувати будівництво, це станція глибока. Це станція в районі 50 метрів. І компанія-проектант, розглянувши, як далі буде йти гілка, вони пропонують виводити гілку з глибини до більш мілкого закладення. Мілке закладення — це, наприклад, такі станції, як у нас по синій гілці. Та ж Петрівка, Тараса Шевченка. Так, щоби було зрозуміло всім, це ті станції, де ескалатора немає. Тобто де ви по сходах спустилися, на рівень приблизно підземного переходу, і там вже їде метро. Глибокі станції — це там, де ви глибоко спускаєтеся по ескалатору. Їх важче робити. Тому що треба робити ескалаторні нахили, треба опускати всі мережі вниз… Тобто їх набагато важче робити і дорожче.

Чи витримає цей відрізок мілкого залягання зовнішнє навантаження?

— Звичайно. В нас багато станцій мілкого закладення. Фактично, вся синя гілка абсолютно нормально стоїть. В світі будують на сейсмічних зонах, в світі будують в океані острови цілі. А нам тривожно звучить будівництво метро мілкого закладення. Не жартуйте просто.

Чи відома вже вартість зведення станцій?

— Попередньо, звичайно, прорахована. Як і говорив Віталій Володимирович на презентації, конкретно ці дві станції, це більше ніж чотири кілометри протяжністю буде коштувати понад п’ять мільярдів гривень. Але в процесі будівництва кошториси завжди коригуються. Ми всі бачимо, як діє валютна складова. Тому що деякі деталі завжди закуповуються за кордоном. Тобто ці кошториси можуть коригуватися. Але там відхилення не критичне.

Ранее Наталья Макогон в эфире "ГС" пояснила, что метрополитен хочет полностью автоматизировать процессы, которые не требуют вмешательства человека.

Также эксперт транспортной отрасли Дмитрий Беспалов в эфире "ГС" прокомментировал, насколько строительство метро на Виноградарь реалистично, и не повторит ли проект судьбу метро на Троещину.