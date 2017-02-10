"Коктейль Молотова" в метро Гонконга: спасение пассажира и пожар в вагоне

Инцидент произошел около 19:14 (13:14 по Киеву) на станции метро "Чим Ша Цуй", сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, в переполненном вагоне было пламя и дым. В результате минимум 11 человек пострадали, у них в основном ожоги.

Сообщается, что поезда проходят станцию без остановки.

Как пишет газета, на место происшествия прибыли полиция и бойцы антитеррористического отряда.

На распространенных в интернете видеокадрах с места происшествия видно сильное пламя в одном из вагонов, а также задымление внутри станции. Сообщается, что первый вагон состава загорелся, но пламя уже потушили.

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