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    "Коктейль Молотова" в метро Гонконга: спасение пассажира и пожар в вагоне

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    По меньшей мере 11 человек пострадали в результате пожара, который стал следствием попытки зажечь в гонконгском метро "коктейль Молотова" неизвестным мужчиной. Видео содержит шокирующие кадры.
    канал South China Morning Post в YouTube

    Инцидент произошел около 19:14 (13:14 по Киеву) на станции метро "Чим Ша Цуй", сообщает газета South China Morning Post.

    По данным издания, в переполненном вагоне было пламя и дым. В результате минимум 11 человек пострадали, у них в основном ожоги.

    Сообщается, что поезда проходят станцию без остановки.

    Как пишет газета, на место происшествия прибыли полиция и бойцы антитеррористического отряда.

    На распространенных в интернете видеокадрах с места происшествия видно сильное пламя в одном из вагонов, а также задымление внутри станции. Сообщается, что первый вагон состава загорелся, но пламя уже потушили.

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