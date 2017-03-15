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    Киев

    В метро Киева запустили оплату проезда телефоном

    (обновлено: )4901
    В киевском метрополитене сообщили, что благодаря новой технологии бесконтактного кошелька пять миллионов человек смогут ездить без жетонов и карт.
    Киевский метрополитен с пятницы начнет отказ от жетонов
    КП "Київський метрополітен" на Youtube

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Оплатить проезд в столичном метрополитене теперь можно с помощью смартфона благодаря новой технологи бесконтактного кошелька, сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Twitter.

    "Теперь не только жетон, но и банковская карта не нужна. 5 млн человек могут платить за проезд в метро мобильным", — говорится в сообщении.

    ​По  информации метрополитена, для бесконтактной оплаты с помощью смартфона пользователям нужно установить и активировать NFC-оплату в приложении "Приват24", после чего поднести телефон к терминалу.

    Читайте также: Только к 2018 году в столичном метро полностью исчезнут жетоны — Макогон

    Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" до конца года откажется от использования жетонов для оплаты проезда и в ближайшее время прекратит их продажу через кассы.

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