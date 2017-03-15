В метро Киева запустили оплату проезда телефоном

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Оплатить проезд в столичном метрополитене теперь можно с помощью смартфона благодаря новой технологи бесконтактного кошелька, сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Twitter.

"Теперь не только жетон, но и банковская карта не нужна. 5 млн человек могут платить за проезд в метро мобильным", — говорится в сообщении.

Тепер не тільки жетон, а й банківська картка не потрібна. 5 млн. людей можуть платити за проїзд в метро мобільним.

https://t.co/grB62gREUS pic.twitter.com/vyjmfthy2y — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) 15 марта 2017 г.

​По информации метрополитена, для бесконтактной оплаты с помощью смартфона пользователям нужно установить и активировать NFC-оплату в приложении "Приват24", после чего поднести телефон к терминалу.

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Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" до конца года откажется от использования жетонов для оплаты проезда и в ближайшее время прекратит их продажу через кассы.