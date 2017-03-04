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    Киев

    Метро Киева изменит работу в связи с матчем "Динамо" - "Олимпик"

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    После окончания матча, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
    Метро Киева. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Олимпик"(Донецк) в работе столичного метрополитена возможны некоторые изменения.

    Как информирует КП "Киевский метрополитен", после окончания матча, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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    Матч 20-го тура Чемпионата Украины по футболу "Динамо" — "Олимпик" начнется в 17.00. 

    Напомним, в матче 19-го тура столичная команда со счетом 2:1 обыграла еще один клуб из Донбасса — луганскую "Зарю"

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