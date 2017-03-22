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    Итальянский поезд сошел с рельсов в Швейцарии, есть пострадавшие

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    Схождение вагона пассажирского поезда в Швейцарии
    ansa.it

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Сергей Старцев. Поезд итальянской железнодорожной компании Trenitalia, вагон которого в среду сошел с рельсов на выезде с вокзала швейцарского города Люцерн, вел машинист Швейцарских железных дорог, сообщили РИА Новости в пресс-службе Trenitalia.

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    Представитель итальянского транспортного оператора уточнил, что при пересечении итало-швейцарской границы персонал поезда всегда полностью меняется на местный в соответствии с договоренностями между государственными железными дорогами двух соседних стран.

    Поезд EC 158, следовавший по маршруту Милан-Базель, сошел с рельсов около 14.00 (15.00 по Киеву) на выезде с железнодорожной станции Люцерн.

    По словам представителя Trenitalia, один из свидетелей ЧП, который находился в сошедшем с рельсов вагоне, рассказал, что в результате аварии никто серьезно не пострадал. Согласно этой информации, только четверым пассажирам, получившим контузии, потребовалась медицинская помощь.

    Согласно данным швейцарской полиции, в результате инцидента легко ранены семь из 160 пассажиров, находившихся в поезде.

    ansa.it
    Схождение вагона пассажирского поезда в Швейцарии

    "Trenitalia уже направила на место происшествия в Люцерн своих специалистов, которые вместе с представителями компании-производителя поезда и техниками Швейцарских железных дорог, а также с полицейскими властями будут заниматься выяснением причин инцидента", — сказал собеседник РИА Новости.

    Напомним, на прошлой неделе в США товарный поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся.

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