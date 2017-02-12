На станции "Киев - Волынский" подняли все сошедшие с рельсов вагоны

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Все 9 грузовых пустых вагонов подняты на рельсы в ходе ликвидации аварии на ст. Киев — Волынский.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", последний из 9 грузовых вагонов, что вчера вечером сошли с рельсов на ст. Киев — Волынский, 12 февраля, поднят на рельсы в 16:00.

В компании сообщили, что в результате схода 2 цистерн и 7 зерновозов потери груза нет, персонал станции не пострадал, движение пассажирских поездов осуществляется без задержек. Работает комиссия по расследованию причин транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что десять зерновозов ООО "Каменский элеватор" сошли с подъездного пути на станции Каменка "Одесской железной дороги", в результате инцидента семь вагонов сошли с рельсов.