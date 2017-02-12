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    На станции "Киев - Волынский" подняли все сошедшие с рельсов вагоны

    (обновлено: )93
    Как сообщается, в результате схода 2 цистерн и 7 зерновозов потери груза нет, персонал станции не пострадал, движение пассажирских поездов осуществляется без задержек.
    Вагоны, сошедшие с рельсов на станции Киев - Волынский
    Укрзализныця

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Все 9 грузовых пустых вагонов подняты на рельсы в ходе ликвидации аварии на ст. Киев — Волынский.

    Подорожание проезда в поездах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Подорожание проезда в поездах по Украине

    Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", последний из 9 грузовых вагонов, что вчера вечером сошли с рельсов на ст. Киев — Волынский, 12 февраля, поднят на рельсы в 16:00.

    В компании сообщили, что в результате схода 2 цистерн и 7 зерновозов потери груза нет, персонал станции не пострадал, движение пассажирских поездов осуществляется без задержек. Работает комиссия по расследованию причин транспортного происшествия.

    Ранее сообщалось, что десять зерновозов ООО "Каменский элеватор" сошли с подъездного пути на станции Каменка "Одесской железной дороги", в результате инцидента семь вагонов сошли с рельсов.

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