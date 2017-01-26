В Черкасской области сошли с рельсов зерновозы, движение блокировано

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Десять зерновозов ООО "Каменский элеватор" сошли с подъездного пути на станции Каменка "Одесской железной дороги", в результате инцидента семь вагонов сошли с рельсов, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры, вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути. Специалисты "Укрзализныци" выясняют, какие нарушения эксплуатационной технологии допустило предприятие пути на своей подъездной железнодорожной ветке", — говорится в сообщении.

В результате инцидента поезда пропускают по третьему пути с помощью тепловозной тяги. Из-за этого задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов — Херсон, №120 Львов — Кривой Рог, №732 Киев — Запорожье, №776 Киев — Харьков, №70 Львов — Мариуполь, №11 Новоалексеевка — Киев, №137 Одесса — Черкассы, №73 Кривой Рог — Москва, №739 Кривой Рог — Киев и №733 Запорожье — Киев. Ориентировочное время задержки поездов может составить до трех часов.

Последствия ЧП железнодорожники ликвидируют с помощью восстановительных поездов со станций им. Т. Шевченко и Знаменки. На восстановлении контактной сети работают 36 электриков, а также специалисты безопасности движения, автоматики и связи, строители, водители и др.

Ранее сообщалось, что товарный поезд сошел с рельсов в селе Запытов за 20 км от Львова.