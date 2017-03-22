В центре Киева сошел с рельсов скоростной трамвай

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КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Скоростной трамвай сошел с рельсов в центре Киева утром в среду.

"Инцидент произошел около 08:00 возле площади Победы — на пересечении улиц Жилянская и Старовокзальная. По предварительным данным, авария случилась в тот момент, когда трамвай поворачивал, с рельсов соскочил первый вагон", — пишет "Обозреватель".

В результате инцидента на данном участке проезжей части движение в обоих направлениях было парализовано.

Ранее сообщалось, что в Одессе трамвай сошел с рельсов, повредив пять машин.