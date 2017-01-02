Львов, год 2016-ый: трагедии, рекордная нищета и трамвайный прорыв

Татьяна Костюк, для РИА Новости Украина, Львов

Гордость года: шахматный чемпионат

Позитивных событий в этом году было не очень много, тем они особенно ценны.

Впервые Львов принимал Чемпионат мира по шахматам среди женщин. На роль шахматной королевы было две претендентки: чемпионка по шахматам 2015 года львовянка Мария Музычук и трехразовая чемпионка мира по шахматам китаянка Хоу Ифань, ставшая лучшей в 2010, 2011 и 2013 годах. За месяц спортсменки сыграли 9 партий и в итоге со счетом 6:3 победила представительница Китая.

lviv2016.fide.com Хоу Ифань и Мария Музычук. ЧМ по шахматам во Львове

И хоть наша землячка оказалась лишь на втором месте в турнирной таблице, город получил хорошее наследство от чемпионата. Популярными стали детские шахматные кружки, было решено проводить чемпионаты среди школьников.

Трагедия года: гибель спасателей

Во время тушения масштабного пожара на Грибовичской свалке под Львовом произошел обвал. Мусорный поток накрыл трех спасателей и одного коммунальщика-эколога. По словам очевидцев, гора отходов размером с девятиэтажный дом, на которой стояли спасатели, неожиданно раскололась и потянула за собой ребят.

Тела спасателей нашли, а вот поиски эколога прекратили из-за опасности схождения новой мусорной лавины. Хоронили львовских спасателей как героев. Проститься с ребятами пришли тысячи земляков. Зачем-то пожаловал на похороны и мэр Садовый, которого многие считают косвенным виновником трагедии. Ведь за 10 лет своего правления он не решил проблему переполненной Грибовицкой свалки.

Приезжал градоначальник в сопровождении священников. Но даже такое "прикрытие" не спасло его от людского гнева. Родственники погибших указали ему на дверь и даже не приняли от него цветов.

Украинское фото Грибовицкая свалка под Львовом

В качестве компенсации исполком принял решение выделить семьям погибших квартиры, а городские депутаты проголосовали за то, чтобы детям, оставшимся без отцовской поддержки, из местного бюджета выплачивали ежемесячную стипендию в размере 4 тысячи до их совершеннолетия или до окончания учебы в вузе.

Проблема года: мусор

Семь месяцев город живет без мусорной свалки. Сразу после пожара и трагедии депутаты села Большие Грибовичи приняли решение запретить ввоз бытовых отходов на территорию их села. Поэтому начались "мусорные гастроли" Львова по всей Украине. Сначала руку помощи протянул Киев, но вскоре там поняли, что мэр Львова затягивает с решением проблемы.

Андрея Садового пытались вразумить и местные депутаты, угрожая выразить недоверие. Стучал кулаком по столу премьер, "шевелил" президент. Но мэр установил пластинку, что все у нас спокойно и под контролем, но при этом не упускал возможность пожаловаться на равнодушие столичной власти.

Репутация Андрея Ивановича серьезно пошатнулась. Рейтинги снизились. Главное, чем сейчас попрекают львовяне Садового – это 43 отвергнутых инвестора. Да и теперь многим непонятна его многоходовка с внезапным планом строительства мусороперерабатывающего завода в черте города.

Делом о гибели спасателей занимается прокуратура. Первыми под суд пойдут три сотрудника "Збыранки", которым приписывают "нарушение правил экологической безопасности во время эксплуатации сооружений, которое привело к гибели людей", а также "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

Zaxid.net На месте схода оползня на Грибовической свалке возле Львова

По данным юристов, коммунальщикам грозит до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на протяжении трех лет. В "служебной халатности" обвинили одного из чиновников львовского горсовета – директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Юрия Гольца.

Разочарование года: люстрация

На люстрацию, которая протестным движением вошла в жизнь послемайдановской страны, многие украинцы возлагали большие надежды. Но они не оправдались. По итогам люстраци – на Львовшине ситуация образцовая. "Под статью" не попал ни один чиновник областной администрации и ни один судья.

Эксперты считают, что во многом такой формальный ход люстрации обусловлен несовершенным законом и апатией людей. У граждан было право в месячный срок подавать ведомости в определенный орган проверки на того или иного чиновника или судью, но таких обращений не было.

Кроме того, общественные активисты озвучивают и другие факты, которые свидетельствуют о формальной люстрации. Вспомнили знаменитый "список 11 одиозных чиновников режима Януковича", который составили на Львовщине в 2014 году. Так вот, по данным Народной самообороны Львовщины, они уволились, но, по фантастическому "везению", некоторые из них заняли аналогичные должности, но уже в других областях.

Антирекорд года: нищета

"Странный год, странная жизнь", – комментируют львовяне. Минимальную зарплату поднимают, а медикам, учителям и военным премьер с голубых экранов сладким голосом накидывает по нескольку тысяч. Только где это все? Люди не видят. Как получали свой минимум, так и получают. Вот только цены на продукты и товары растут и в квитанциях приходят бешеные суммы за коммуналку.

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Статистика ужасает: 40% населения Львовщины не в состоянии оплатить коммунальные квитанции по полной стоимости и выживает благодаря субсидии. По данным департамента социальной защиты населения Львовской областной администрации, на сегодняшний день субсидию оформили 414 тысяч семей – это более миллиона граждан. Учитывая, что в области проживает 2,5 миллиона жителей, легко вычисляем, что это практически половина всего населения.

Чаще всего за субсидиями обращаются одинокие люди, подтвердили нам и в Главном управлении статистики во Львовской области. По количеству членов домохозяйств, получающих субсидии, преобладают домохозяйства из одного человека.

Прорыв года: "сыховский трамвай"

Осенью этого года наконец-то закончили самый знаменитый львовский долгострой – трамвайную колею, которая соединила центр и один из спальных районов города – Сыхов.

Проекту, который известен в народе как "сыховский трамвай", более 50 лет. Есть упоминания, что обсуждали эту тему еще в 1966 году. В меру разных, как обычно, "непреодолимых" обстоятельств дату начала строительства все время переносили и реально стартовали только в 2004 году, когда построили мост. И с тех пор каждый кандидат в мэры считал своим долгом пообещать пустить трамвай на Сыхов.

Много обещал и Садовый, но по схеме "безвизовых обещаний" дата окончания стройки все время переносилась. Сначала мэр обещал успеть до Евро-2012. Потом звучала дата "2015 год". В 2016-ом – дождались. Общая стоимость проекта – 27 миллионов евро.