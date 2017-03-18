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    Два самолета столкнулись над торговым центром в Канаде, есть жертвы

    (обновлено: )7201
    В результате происшествия один из пилотов погиб, второй - госпитализирован. Еще двое человек пострадали, они оказались случайными прохожими. Причины трагедии выясняются.
    Крушение двух самолетов в Канаде
    @RLurieCTV

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В результате столкновения двух легкомоторных самолетов над торговым центром Promenades Saint-Bruno неподалеку от Монреаля в Канаде один человек погиб и трое получили ранения, сообщает Montreal CTV news.

    Как сообщили в полиции, один самолет врезался в крышу торгового центра, второй упал на автомобильную парковку.

    @RLurieCTV
    Крушение двух самолетов в Канаде

    Один из пилотов погиб, второй — госпитализирован. Еще двое человек пострадали, они оказались случайными прохожими.

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    Министр здравоохранения Квебека Мартин Кету выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил тех, кто оказал первую помощь раненым на месте инцидента.

    @RLurieCTV
    Крушение двух самолетов в Канаде

    Причины авиакатастрофы выясняются. 

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