Два самолета столкнулись над торговым центром в Канаде, есть жертвы

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В результате столкновения двух легкомоторных самолетов над торговым центром Promenades Saint-Bruno неподалеку от Монреаля в Канаде один человек погиб и трое получили ранения, сообщает Montreal CTV news.

Как сообщили в полиции, один самолет врезался в крышу торгового центра, второй упал на автомобильную парковку.

@RLurieCTV Крушение двух самолетов в Канаде

Один из пилотов погиб, второй — госпитализирован. Еще двое человек пострадали, они оказались случайными прохожими.

Смотрите также: На месте убийства россиянина в Канаде

Министр здравоохранения Квебека Мартин Кету выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил тех, кто оказал первую помощь раненым на месте инцидента.

@RLurieCTV Крушение двух самолетов в Канаде

Причины авиакатастрофы выясняются.