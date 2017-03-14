Крушение воздушных шаров с туристами в Турции: есть жертвы

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Более 40 пассажиров воздушных шаров пострадали в результате жесткой посадки в туристическом регионе Каппадокия в Турции, пишет во вторник газета Mirror.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Софулар (Sofular). Причиной жесткой посадки трех туристических воздушных шаров стал сильный ветер.

Daily Mail Online‏, twitter На месте катастрофы с воздушными шарами в Турции

В результате инцидента 30 человек были госпитализированы. Отмечается, что большая часть пострадавших – туристы из Китая.

Ранее МИД России сообщил о гибели четырех россиян при падении вертолета в Стамбуле. Мэр Стамбула Кадир Топбаш заявил, что погибли все находившиеся на борту семь человек – двое пилотов и пять пассажиров. Как отметили в СК, по данным следствия, 10 марта 2017 года из аэропорта имени Ататюрка Турецкой Республики вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находилось четыре гражданина РФ, проживавшие в Санкт-Петербурге. Примерно через 5 минут в районе Бюйюкчекмедже в городе Стамбуле произошло крушение вертолета.