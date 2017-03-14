наверх
14.03.201714:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.24
  • USD26.89+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Крушение воздушных шаров с туристами в Турции: есть жертвы

    (обновлено: )188
    По информации СМИ, причиной жесткой посадки воздушных шаров стал сильный ветер, 30 туристов, большинство из которых из Китая, госпитализированы.
    На месте катастрофы с воздушными шарами в Турции
    Daily Mail Online‏, twitter

    МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Более 40 пассажиров воздушных шаров пострадали в результате жесткой посадки в туристическом регионе Каппадокия в Турции, пишет во вторник газета Mirror.

    Инцидент произошел неподалеку от деревни Софулар (Sofular). Причиной жесткой посадки трех туристических воздушных шаров стал сильный ветер.

    Daily Mail Online‏, twitter
    На месте катастрофы с воздушными шарами в Турции

    В результате инцидента 30 человек были госпитализированы. Отмечается, что большая часть пострадавших – туристы из Китая.

    Ранее МИД России сообщил о гибели четырех россиян при падении вертолета в Стамбуле. Мэр Стамбула Кадир Топбаш заявил, что погибли все находившиеся на борту семь человек – двое пилотов и пять пассажиров. Как отметили в СК, по данным следствия, 10 марта 2017 года из аэропорта имени Ататюрка Турецкой Республики вылетел вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находилось четыре гражданина РФ, проживавшие в Санкт-Петербурге. Примерно через 5 минут в районе Бюйюкчекмедже в городе Стамбуле произошло крушение вертолета.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация в районе блокады Донбасса
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Актер Никита Джигурда с паспортом гражданина ДНР
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Народный депутат Алексей Белый
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Кому следует извиниться первым: что думают турки и голландцы о конфликте между странами. Видео
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией