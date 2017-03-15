Эксперт: ЗСТ с Канадой – перспектива инвестиций и открытости рынка ЕС

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Соответствующее решение поддержали 272 народных депутата.

Президент Петр Порошенко заявил, что ратификация соглашения открывает символический трансатлантический мост свободной торговли.

"…Украинский бизнес получает доступ к североамериканскому рынку. А это и рост украинского экспорта, и рост прямых иностранных инвестиций в Украину, и создание новых рабочих мест в строительстве, промышленности, торговле. Это и беспошлинный доступ 98% товарных позиций на канадский рынок. И, по сути, речь идет о формировании треугольника свободной торговли Украина-Канада-ЕС, ведь на завершающем этапе находится формирование ЗСТ Канада-ЕС", – подчеркнул Петр Порошенко.

О перспективах сотрудничества с Канадой в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

(публикуется на языке оригинала)

Доступ до ринку Канади в перспективі дасть можливість бізнесу диверсифікувати торговельні потоки. А про які об'єми диверсифікації взагалі йде мова?

– Насправді, те, що президент назвав цю угоду символічною, воно має сенс, тому що поточний експорт з Канадою є не дуже високим. У минулому році експорт становив приблизно 1/10 українського експорту, наприклад, в ЄС ми експортували 37%. Але це дуже важливо, тому що дійсно – це вихід на ринок за Атлантичним океаном і це можливість для диверсифікації поставок.

Цікаво, що минулого року одною з ключових позицій українського експорту були запчастини для залізничного транспорту, що склало всього 30% експорту і фактично стало одним з ключових факторів сукупного зростання експорту з Канадою.

Традиційними товарами експорту з України в Канаду сьогодні є неблагородні метали – 36%, частини до рухомого складу – 12%, машини, верстати – 9%, екстракти — 8%, іграшки — 6%, деревина — 5%. Наскільки експорт цих категорій може вирости?

– Будуть зростати всі категорії, за розрахунками інституту, лише те, що ми зараз веземо, приріст експорту не дуже високий, завдяки скороченню, скасуванню ввізних мит можемо очікувати приблизно 4% приросту експорту.

Цікавіше диверсифікація торгівлі, тоді додатковий експорт міг би зрости на 12%. Але підкреслюю, це ефект скасування саме ввізних мит. Цікавішим є скасування або зниження нетарифних бар'єрів, наприклад гармонізація технічних бар'єрів торгівлі між Україною, ЄС та Канадою, тому що зараз Канада та ЄС вже мають угоди про взаємне визнання технічних регламентів, і Україна зараз гармонізується з європейськими технічними регламентами, що значно полегшує її доступ на ринок Канади.

Це передбачає не настільки глибоку гармонізацію, як ЗВТ із ЄС, але Канада і ЄС будуть прагнути більше визнавати стандарти одна одного, що дозволить нам також легше заходити і на ринок ЄС, і на ринок Канади, тому що Україна зараз фактично гармонізується зі стандартами ЄС. Плюс є питання використання правил походження і акумуляції, але це треба дивитися детальніше.

Зазначається, що після ЗВТ велике зростання очікується перш за все в готових продуктах харчування з різним ступенем переробки. А це якось простимулює виробництво в Україні?

– Звичайно, це простимулює виробництво. Але, як я казала, фактично ринок Канади величезний, але ми зараз веземо туди не дуже багато товарів, тому що в першу чергу це транспортні видатки, що робить деякі товари просто не дуже вигідними для завезення туди.

Чому говорять про сільське господарство, тому що це ринок, який у Канаді один із найбільш закритих, тому, очевидно, що скасування більшості ввізних мит дозволить везти туди більше. Але в принципі, я думаю, розглядати Канаду як ключовий ринок для українського сільського господарства навряд чи можна.

Хоча за рахунок великої української діаспори в Канаді, я думаю, що ми можемо очікувати виграшу в якихось таких нішевих товарах, які можна презентувати як… українці для українців Канади.

Тобто ми якщо і цікаві, то тільки українцям у Канаді з діаспори? Споживачу з Канади ми взагалі цікаві?

– Канадському ринку ми цікаві, але треба розуміти відносне значення України і Канади. І торгівлі Канади з Україною. Основним партнером Канади є США. Для Канади торгівля з нами – це соті частки відсотка. Для України Канада – це 1/10 нашого експорту. Навіть якщо експорт подвоїться і потроїться, все одно це не буде дуже великою часткою в загальному експорті.

Що важливіше з Канадою, це те, що ми можемо співпрацювати для того, щоб залучати звідти інвестиції, співпрацювати для полегшення виходу на ринку ЄС, можливо, за допомогою канадських технологій та існування цих трьох ЗВТ. Допоможе краще зрозуміти ринок взагалі Північної Америки. Тому у нас зараз для Канади наступний крок після цієї угоди, яка дуже важлива, має бути угода про торгівлю послугами та про інвестиції.

Тому що торгівля послугами, на відміну від торгівлі товарами, не потребує таких витрат на перевезення товарів, багато послуг можна надавати дистанційно, це буде цікавіше для українського ринку. Також дуже важливо, це залучення інвестицій з Канади. Хоча перебільшувати значення угоди теж не варто, тому що це дуже далекий від нас ринок.

Ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" подчеркнул, что зона свободной торговли с Канадой не улучшит инвестиционный климат Украины, для этого нужно искоренять коррупцию на всех уровнях.