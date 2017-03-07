Канаде надо готовиться к "дестабилизирующим усилиям" РФ - глава МИД

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Канада должна быть готова к "дестабилизирующим усилиям" РФ в отношении ее политической системы, заявила глава МИД страны Христя Фриланд.

"Как заявляли разведывательные силы США, со стороны России были усилия по дестабилизации политической системы США. Я думаю, что Канада и другие западные страны должны быть готовы к похожим усилиям, направленным на нас", — сказала Фриланд.

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В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.

В конце декабря прошлого года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.