Несмотря на протесты, Евросоюз поддержал договор с Канадой

Мария Князева – Брюссель, для РИА Новости Украина

Интернет-издание EUobserver сообщало во вторник, что три с половиной миллиона граждан Евросоюза поставили подписи под петицией, призывающей ЕП не ратифицировать CETA.

В среду сотни протестующих против СЕТА собрались перед зданием Европарламента в Страсбурге, передавало Франс Пресс. Активисты, выступающие против глобализации, блокировали вход в здание ЕП перед голосованием и были оттеснены полицией, сообщало агентство. "Одобрение СЕТА – это подавление людей", — приводит Франс Пресс текст баннера активистов. Агентство отмечает, что оппоненты СЕТА считают соглашение опасным для таких сфер жизни Евросоюза, как здравоохранение, демократия и верховенство права, сообщают РИА Новости.

И, тем не менее, депутаты Европарламента, после утреннего обсуждения, в среду днем одобрили CETA: в поддержку соглашения высказалось 408 евродепутата, против него – 254, воздержалось – 33.

"Интенсивный обмен мнениями по СЕТА в рамках процесса (оценки и одобрения договора в Европарламенте – Ред.) является свидетельством демократической природы процесса принятия решений в Европе", — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Теперь предстоит весьма важный этап – ратификация соглашения в национальных парламентах стран Евросоюза.

"СЕТА означает начало новой эры в отношениях Евросоюза и Канады", — уверены в Еврокомиссии.

ЕК настаивает на том, что соглашение выгодно для ЕС и его жителей, а граждане и бизнес, по мнению еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, уже скоро получат пользу от его действия.

По ее словам, в нынешние "неопределенные времена", когда в мире наблюдается "рост протекционизма", CETA указывает на серьезное намерение Евросоюза поддерживать устойчивость международной торговли.

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Юнкер со своей стороны отмечает, что подобное соглашение – это возможность "совместного формирования глобализации", а также – шанс внести свой вклад в установление правил в области глобальной торговли.

СЕТА начнет предварительно применяться после того, как его ратифицирует парламент Канады, отмечает ЕК. В Европарламенте надеются, что предварительное применение начнется в апреле текущего года. В полную силу документ вступит лишь после его ратификации всеми странами ЕС.

Торговое соглашение ЕС-Канада после всех одобрений должно будет отменить почти 98% пошлин, которые в настоящее время применяются в торговле между странами Евросоюза и Канадой. Европейский бизнес будет ежегодно экономить более 500 миллионов евро на устраненных тарифах по экспорту в Канаду, отмечает ЕК. В Брюсселе ожидают, что имплементация соглашения увеличит торговый оборот между сторонами на 12 миллиардов евро в год.