наверх
16.02.201702:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.44
  • USD26.99- 0.24
Рубрики
Ещё
    В мире

    Канада изучает потребности ВСУ для оказания дополнительной помощи

    (обновлено: )1311
    Как пояснил представитель канадского военного ведомства Эван Короневски, правительство Канады в настоящее время изучает потребности Украины с тем, чтобы "оказать существенное влияние на ситуацию в будущем".
    Канадские инструктора в Украине. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Правительство Канады оценивает потребности Вооруженных сил Украины для того, чтобы определить наилучший способ поддержки страны, сообщил РИА Новости представитель канадского военного ведомства Эван Короневски.

    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Илья Кива/Facebook
    Смертельное оружие в Украине готово выстрелить (взорваться) в любое время

    "Правительство Канады в настоящее время изучает потребности Украины и изучает возможность проинформировать о решении о том, как Канада наилучшим образом может поддержать Украину и оказать существенное влияние на ситуацию в будущем", — сказал Короневски.

    Ранее сообщалось, что парламент Канады ратифицировал Соглашение о свободной торговле с Украиной. 

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Украина рискует попасть под международные санкции из-за пенсионеров Донбасса

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Отгрузка угля в вагоны
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений
    Черенько: бедность населения Украины снизится до 42% в 2017 году
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх