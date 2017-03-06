Канада на 2 года продлит миссию по подготовке военных в Украине

КИЕВ, 6 мар – РИА Новости Украина. Канада продлит на два года миссию по подготовке украинских военных, заявил в понедельник министр национальной обороны Канады Харджит Саджан.

"Наше правительство привержено тому, чтобы продолжать отличную работу в Украине", — заявил глава канадского оборонного ведомства на пресс-конференции. Его заявление сопровождала слайд-презентация, одно из изображений которой свидетельствовало, что миссия по подготовке украинских вооруженных сил будет продлена на два года. "Сегодня мы продолжаем поддерживать нашего ценного союзника, Украину", — заявил министр обороны Канады.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Канада готова возобновить военную подготовку украинских военнослужащих.

Ранее представитель канадского военного ведомства Эван Короневски сообщил РИА Новости, что правительство Канады оценивает потребности Вооруженных сил Украины, чтобы определить наилучший способ поддержки страны.

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Канадские специалисты 11 февраля также впервые провели курс для украинских военных по обработке учебных программ и учебно-методических материалов по подготовке военнослужащих в соответствии со стандартами НАТО.