Украинские шпажисты завоевали "серебро" на этапе Кубка мира в Канаде

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Национальная команда Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Владимира Станкевича, Анатолия Герея и Максима Хвороста завоевала серебряные награды этапа Кубка мира в канадском Ванкувере, сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

На пути в финал украинские шпажисты одержали победы над Эстонией 45:26, Израилем 45:40 и с минимальным преимуществом 40:39 вырвали победу в полуфинале над Италией, которая не пустила в нашу команду в финал Олимпийских игр.

В борьбе за "золото" турнира украинские шпажисты фехтовали с чехами, которые сумели сотворить настоящую сенсацию, выиграв в предыдущем туре у 1-го номера мирового рейтинга сборной Франции со счетом 45:44. Сенсацией завершился и финал, где чехи выиграли 40:35.

Напомним, в конце прошлого года четыре украинские саблистки завоевали серебряные награды на этапе Кубка мира во французском Орлеане.