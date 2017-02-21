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    Украинские шпажисты завоевали "серебро" на этапе Кубка мира в Канаде

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    В борьбе за "золото" турнира украинские шпажисты фехтовали с чехами, которые сумели сотворить настоящую сенсацию, выиграв в предыдущем туре у 1-го номера мирового рейтинга сборной Франции со счетом 45:44.
    Украинские шпажисты завоевали серебро на этапе Кубка мира в Канаде
    Facebook НОК Украины

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Национальная команда Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Владимира Станкевича, Анатолия Герея и Максима Хвороста завоевала серебряные награды этапа Кубка мира в канадском Ванкувере, сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

    Елена Кравацкая и Яна Егорян в финальном поединке командного первенства
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Серебро" украинских саблисток на Олимпиаде в Рио

    На пути в финал украинские шпажисты одержали победы над Эстонией 45:26, Израилем 45:40 и с минимальным преимуществом 40:39 вырвали победу в полуфинале над Италией, которая не пустила в нашу команду в финал Олимпийских игр.

    В борьбе за "золото" турнира украинские шпажисты фехтовали с чехами, которые сумели сотворить настоящую сенсацию, выиграв в предыдущем туре у 1-го номера мирового рейтинга сборной Франции со счетом 45:44. Сенсацией завершился и финал, где чехи выиграли 40:35.

    Напомним, в конце прошлого года четыре украинские саблистки завоевали серебряные награды на этапе Кубка мира во французском Орлеане.

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