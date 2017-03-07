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    В РФ раскритиковали решение Канады продлить военную миссию в Украине

    (обновлено: )59
    Министр национальной обороны Канады Харджит Саджан заявил, что его страна намерена продлить на два года миссию по подготовке украинских военных. В посольстве РФ назвали решение контрпродуктивным.
    Занятия украинских военнослужащих и канадских инструкторов. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Решение правительства Канады продлить военную миссию в Украине контрпродуктивно, сообщило посольство РФ в Канаде.

    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Facebook Генеральный штаб ВСУ
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    "Решение правительства Канады продлить военную миссию на Украине контрпродуктивно и не содействует внутриукраинскому политическому процессу, включая прямой диалог между Киевом и Донбассом, как предписано минскими соглашениями", — говорится в сообщении посольства.

    В понедельник министр национальной обороны Канады Харджит Саджан заявил, что Канада намерена продлить на два года миссию по подготовке украинских военных. На прошлой неделе СМИ сообщили, что Канада готова возобновить военную подготовку украинских военнослужащих.

    Ранее представитель канадского военного ведомства Эван Короневски сообщил, что правительство Канады оценивает потребности Вооруженных сил Украины, чтобы определить наилучший способ поддержки страны.

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    Канадские специалисты 11 февраля также впервые провели курс для украинских военных по обработке учебных программ и учебно-методических материалов по подготовке военнослужащих в соответствии со стандартами НАТО.

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