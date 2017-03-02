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    Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (192)

    (обновлено: )13
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Работы стали возможными после того, как российская сторона СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе поврежденной ЛЭП
    Facebook Генеральный штаб ВСУ
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Facebook Генеральный штаб ВСУ
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Украинские военные
    Facebook Генеральный штаб ВСУ
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Сотрудник ГСЧС Украины
    Facebook Генеральный штаб ВСУ
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Разминирование местности
    Facebook Генеральный штаб ВСУ
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Восстановительные работы
    Facebook Генеральный штаб ВСУ
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Ремонтные бригады в сопровождении офицеров украинской стороны СЦКК проводят аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Facebook Генеральный штаб ВСУ
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Украинские ремонтные бригады, энергетики, представители ГСЧС Украины в сопровождении офицеров украинской стороны СЦКК добрались в определенный район и проводят аварийно-восстановительные работы
    Facebook Генеральный штаб ВСУ
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Facebook Генеральный штаб ВСУ

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    Работы стали возможными после того, как российская сторона СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе поврежденной ЛЭП

    Ремонтные бригады в сопровождении офицеров украинской стороны СЦКК проводят аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

    Украинские ремонтные бригады, энергетики, представители ГСЧС Украины в сопровождении офицеров украинской стороны СЦКК добрались в определенный район и проводят аварийно-восстановительные работы для возобновления электроснабжения в городе Авдеевка.

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    "Мероприятия стали возможными после того, как российская сторона СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе поврежденной ЛЭП", — говорится в сообщении, размещенном на странице в Facebook.

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также: Огласите весь список. Что теряет Украина от "национализации" в ЛДНР

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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