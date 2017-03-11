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    Полицейский в Канаде застрелил россиянина – СМИ

    (обновлено: )34703
    Согласно информации, мужчина достал нож и полицейский произвел выстрел. Водитель скончался на месте. Рядом с телом погибшего обнаружен крупный охотничий нож.
    Канадская полиция
    THE CANADIAN PRESS/Chris Young

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Полицейский Канады застрелил, предположительно, выходца из РФ в провинции Альберта на юге страны. Об этом сообщает телеканал CBC News со ссылкой на источники.

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    По данным телеканала, в четверг около 13.30 (22.30 по Киеву) на пульт управления полиции в городе Эдмонтон поступил звонок о возможном нетрезвом водителе. На вызов прибыл полицейский, между ним и водителем произошел конфликт. По словам очевидцев, мужчина достал нож и полицейский произвел выстрел, в результате которого водитель скончался на месте. Телеканал сообщает, что рядом с телом погибшего обнаружен крупный охотничий нож.

    Личность погибшего пока официально не подтверждена, однако телеканал предполагает, что погибшего звали Виталий Савин, он на протяжении более восьми лет работал в местной строительной компании, до этого он работал горным инженером в России. На его личной странице в социальной сети Facebook есть записи на русском языке, а в "друзьях" значатся родственники и знакомые из России.

    В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. В отношении полицейского ведется расследование.

    Ранее сообщалось, что московские полицейские застрелили при задержании подозреваемого в покушении на бизнесмена, мужчина угрожал правоохранителям гранатой.

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