На месте убийства россиянина в Канаде

"Посольство России в Оттаве и российское генеральное консульство в Торонто плотно занимаются произошедшим. В настоящее время уточняются обстоятельства трагедии, в которой погиб в результате инцидента с полицией постоянно проживавший в Эдмонтоне российский гражданин Виталий Савин", — сообщил Михайлов.

По его словам, "сделаны соответствующие запросы местным властям". Также отмечается, что "почетный консул России в Эдмонтоне поддерживает постоянные контакты с ними и с близкими погибшего россиянина, предпринимаются все необходимые в таких случаях меры для защиты прав и интересов наших граждан за рубежом".

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Трагедия произошла в четверг. Полицейский в Эдмонтоне застрелил мужчину, после того, как остановил его машину для проверки документов. По имеющейся информации, мужчина угрожал блюстителю порядка ножом. Позднее выяснилось, что погибшим оказался 55-летний Савин.