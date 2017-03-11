Товарный поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся в США

Товарный поезд с этанолом сошел с рельс в американском штате Айова, после чего произошло возгорание.

Several fuel tank cars carrying ethanol burn after a freight train derails in northwestern #Iowa. https://t.co/HskD96MJ8G pic.twitter.com/GPU0gwgxFS — AP Central U.S. (@APCentralRegion) 10 марта 2017 г.

​По данным СМИ, два машиниста смогли спастись. Жители близлежащих районов были вынуждены покинуть местность. Информация о пострадавших пока не поступала.

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По словам директора органа по чрезвычайным ситуациям, большую часть цистерн удалось отцепить и убрать с места происшествия, однако в 7 часов утра (15.00 по Киеву) восемь танкеров продолжали гореть.