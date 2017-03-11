наверх
11.03.201705:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Товарный поезд со спиртом сошел с рельсов и загорелся в США

    (обновлено: )16
    Как сообщают СМИ, жители близлежащих районов были вынуждены покинуть местность, однако информации о пострадавших пока не поступало.
    Канал на Youtube WTNH News8

    Товарный поезд с этанолом сошел с рельс в американском штате Айова, после чего произошло возгорание.

    ​По данным СМИ, два машиниста смогли спастись. Жители близлежащих районов были вынуждены покинуть местность. Информация о пострадавших пока не поступала.

    Смотрите также — Масштабный пожар в Харьковской области: горели цистерны с мазутом

    По словам директора органа по чрезвычайным ситуациям, большую часть цистерн удалось отцепить и убрать с места происшествия, однако в 7 часов утра (15.00 по Киеву) восемь танкеров продолжали гореть.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Участники блокады Донбасса. Архивное фото
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украина против России: суд в Гааге